Şehit aileleri, gazi ve engellilere ücretsiz simit- poğaça

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde, Osman Doğu (50), metro yakınında el arabasında sattığı simit, börek ve poğaçaları şehit aileleri, gazi ve engellilere ücretsiz veriyor.

Bursa\'da yaşayan Osman Doğu, merkez Osmangazi ilçesindeki metro istasyonunun yakınında, büyükşehir belediyesinin kendisine verdiği el arabasında simit, börek ve poğaça satıyor. Doğu, sattığı ürünleri belgelerini göstermeleri halinde şehit aileleri, gazi ve engellilere ücretsiz verdiğini söyledi. Tezgahında, her gün 400\'e yakın unlu ürün sattığını söyleyen Osman Doğu, engellilere de ürünlerini ücretsiz vermeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

\"İhtiyacı olan şehit yakınları ve gazilerimize durumlarını belgelemeleri halinde istedikleri kadar simit, poğaça ve börek ücretsiz vermeyi düşünüyordum. Bursa\'da, geçenlerde engelli bir kadının özel halk otobüsüne alınmayışı ile ilgili haberleri de izleyince çok üzüldüm. Canım yandı. Böylece sadece şehit yakınları ve gaziler değil, engellilere de ücretsiz yiyecek vermeyi kararlaştırdım. Bunu fırsat bilen kişilerin ücretsiz olarak yiyecek istememesi için de durumlarını belgelemelerini istedim. Günde 30- 50 kişiye ücretsiz yiyecek veriyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum.\"



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