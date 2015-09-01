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Şehit ablası törene çıplak ayakla geldi

Polis Olgun Kurbanoğlu, Iğdır'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti

01 Eylül 2015 19:26

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki PKK saldırısında hayatını kaybeden polis Olgun Kurbanoğlu'nun bir hafta önce Kars'ın Susuz ilçesinde yaşayan annesi Sezile Kurbanoğlu'nu kaybettiği ortaya çıktı. Olgun Kurbanoğlu için Iğdır Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi.Törene katılan şehit polis Olgun Kurbanoğlu'nun ablası Şenay Okuklu'nun çıplak ayaklı olması dikkat çekti. Acılı ablaya, daha sonra kadın polis memuru tarafından terlik verildi.

Babasını yıllar önce yitiren, annesini toprağa verdikten sonra 2 gün önce Karakoyunlu'daki görevine başlayan Olgun Kurbanoğlu için bugün Iğdır Devlet Hastanesi önünde bir tören düzenlendi.
 

Törene, Vali Davut Haner, Emniyet Müdürü Yüksel Babal, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Ulus, Vali Yardımcıları Muhlis Arslan, Bilgehan Karanfil, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit polisin eşi, çocukları ve kayınpederi ise Susuz'a gittikleri için törende hazır bulunmadı.

Törene katılan Olgun Kurbanoğlu'nun ablası Şenay Okuklu'nun çıplak ayaklı olması dikkat çekti. Cenaze töreni için Kars'tan otomobille gelen çıplak ayakla inen acılı ablaya, daha sonra kadın polis memuru tarafından terlik verildi.

 Tören boyunca abla Şenay Okuklu ile şehit polis memurunun ağabeyi Sadık Kurbanoğlu'nun ağıtları törene katılanları duygulandırdı. İl Müftüsü Cüneyt Kulaz'ın duası sonrası Azeri kökenli Olgun Kurbanoğlu'nun cenazesi ambulansla 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na götürüldü.

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