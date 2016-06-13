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Şehit ablası 57'sinde memur oldu

Dürdane Türkmenoğlu, okuma yazma öğrendikten sonra şehit yakınlarına tanınan memurluk hakkından yararlandı

13 Haziran 2016 12:33

Kardeşi İbrahim Kundakçı’yı 1992 yılında Şırnak’ta şehit veren Dürdane Türkmenoğlu, 57 yaşında okuma yazma öğrendikten sonra çocukluk hayali memurluğa başladı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin Kızyusuflu köyünde yaşayan şehit ablası Dürdane Türkmenoğlu, 57 yaşında okuma yazma öğrendikten sonra yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle adliyede memur olarak istihdam edildi. 4 çocuk annesi Türkmenoğlu, şehit yakınlarına tanınan memurluk hakkı için 2 yıl önce müracaat ettiğini ancak o zaman uygulanan 55 yaş sınırı nedeniyle başvurusunun olumlu sonuçlanmadığını ifade etti. Geçen yıl halk eğitim merkezince açılan kursa katılarak okuma yazma öğrendiğini belirten Türkmenoğlu, geçtiğimiz aylarda ailede 55 yaşından küçük kimsenin bulunmaması halinde yaşı büyük hak sahibine istihdam hakkı tanındığını, bunun üzerine memurluk için yeniden başvurduğunu söyledi.

 

Okuma yazma bilmiyordu

 

Çocukluk hayaline kavuştuğunu anlatan Türkmenoğlu, şöyle devam etti:
“Polis memuru kardeşim İbrahim Kundakçı, 1992’de Şırnak’ta şehit oldu. Devletimizin şehit yakınlarına tanıdığı haktan yararlanmak için diğer kardeşlerim, zaten emekli ve hepsi benden büyük olduğu için başvuru yapmadı. Ben, bu haktan yararlanmak istedim. Memur olmayı çok istiyordum. Okuma yazma bilmediğim için kabul edilmedi. Çok üzüldüm. Ailemin desteğiyle okuma yazma kursuna katıldım. Her gün köyden Kadirli’ye gidip geldim. 45 günde hem okumayı hem de yazmayı söktüm. Belgemi alır almaz tekrar müracaat ettim. 2 ay önce Kadirli Adliye Sarayı’nda işe başladım.”

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