Şehirlerarası seyahat yasağı onları etkilemiyor; Ordu-Samsun arası 7 adım!

Türkiye’de, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor.



Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi’nin sınırları, 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor.



Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgede her iki büyükşehrin sınır çizgisi olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun iline ait iken, diğer bir tarafı ise Ordu topraklarında yer alıyor. Mahalleliler, karşı komşularını aramak istediklerinde de şehirlerarası kodu girmek zorunda kalabiliyor.

Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de, Ordu’dan Samsun’a 7 adımda geçebiliyor. Kimi vatandaş, bu durumdan tedirgin olduğunu belirterek, şaşkın olduklarını belirtiyor.

"Yasak bize de gelecek mi bilmiyoruz"

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi’nde esnaf olan Turan Kışla, hem Samsun, hem de Ordu tarafından müşterisinin olduğunu belirtti.



Şehirler arası getirilen seyahatlere getirilen yasak sonrası kafalarının karıştığını ifade eden Kışla, "Samsun’dan gelen müşterilerimize yardımcı oluyoruz ama Ordu’dan gelen müşterilerimiz tedirgin oluyoruz. Kafamız şu an çok karışık. Özellikle yetkililerimizden bu bölge için bir yardım ve bilgilendirme istiyoruz" ifadelerini kullandı.



