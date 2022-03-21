Şehirlerarası otobüse yüzde 20 zam geliyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs biletlerine yüzde 20 zam geleceğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’a konuşan Yıldırım, zam sonrasında piyasaları takip edeceklerini kısa zamanda düzelme görünmediğini ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarının yanısıra yol ve köprü ücretlerinin de maliyetlerini katladığını söyleyen Yıldırım, "özellikle üçüncü köprü zorunluluğunun yolcuyu kaçırdığını ve otobüsçüyü perişan ettiğini" belirtti.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Seyahatler yüzde 50 oranında düşük geçen yıla göre. Vatandaş seyahat edemez hale geldi. Bu nedenle biz de kamudan bazı destekler istiyoruz. Öncelikle biletlerde KDV yüzde 1’e düşürülmeli, daha sonrasında da yol ve köprü geçiş ücretlerinde bir indirime gidilmeli. Ben meslek hayatımda ilk defa böyle bir zam görüyorum. Aklınıza gelen her şey müthiş zamlandı."