'Şehirler üniversitelerine sahip çıksın'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr.Yusuf Ziya Özcan, "Hangi şehir üniversitesine sahip çıkarsa o üniversite diğerlerine göre daha çabuk büyüyor ve gelişiyor" dedi.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Çorum'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Kılıçkaplan tarafından karşılanan Prof. Dr. Özcan, Vali Çorum Valisi Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret ederek, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yeni kurulan üniversitelerin kısa sürede gelişmesinin önemli olduğunu kaydeden Özcan, "Hangi şehir üniversitesine sahip çıkarsa o üniversite diğerlerine göre daha çabuk büyüyor, gelişiyor. Bu yüzden valilerimizin, belediye başkanlarımızın ve diğer kesimlerin yapacakları katkılar bizim için gerçekten çok önemlidir" diye konuştu.



Vali Mustafa Toprak'ın ardından AKP'li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'yü de ziyaret etti. Daha sonra Hitit Üniversitesine geçerek Rektör Prof. Dr. Serdar Kılıçkaplan'la basına kapalı bir görüşme yaptı.



Görüşmenin ardından Hitit Üniversitesi ile ilgili izlenimlerini açıklayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan, yeni kurulan üniversitelerin çeşitli sorunları bulunduğunu ve kurum olarak bu sorunların tespiti ile çözümü konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.



Özcan, "Yaptığımız inceleme ve ziyaretlerimizde üniversitemizle ilgili sorunları dinledik ve yerinde gördük. Sadece sorunları değil üniversitemizin gelişmelerine de şahit olduk. Olumlu bir ziyaret oldu. İnşallah 6 ay sonra geldiğimde daha farklı çalışmalar yapacağız" dedi.



"Rektörün çeşitli talepleri oldu. Onları da yerine getirmeye çalışacağız" diyen Özcan, "Ayrıca Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Tıp Fakültesi'ne gelecek yıldan itibaren öğrenci alınmasını kararlaştırdık" şeklinde konuştu