Şehirler arası yolculuk yasağının ardından bilet fiyatları uçtu; "20 gün önce 90 liraya geldim, şimdi 280 liraya gidiyorum"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17:00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulduğunu duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle otobüs seferlerine kısıtlama gelmesinin ardından otogara giden vatandaşlar ise bilet fiyatlarını görünce şaşkınlık geçirdi. Mardin'den 20 gün önce gelen Arif Akbulut, "90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler yapılıyor. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogardaki birçok otobüs firması, bugün saat 17.00'den itibaren geçerli olacak şehirler arası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti.

Bilet fiyatları arttı

Mardin'den 20 gün önce İstanbul'a gelen ve bir şantiyede iş bulan Arif Akbulut, ilk başta bilet bulmakta zorlandığını, bulduğu biletin de çok pahalı olduğunu belirterek, "Mardin'den 20 gün önce 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım" ifadelerini kullandı.

“Bilet 350 lira, kredi kartı da kabul etmiyorlar”

Memleketi Şanlıurfa'ya dönmek isteyen Osman İhsan da hastası için İstanbul'a geldiğini ancak bilet alamadığı için mecburen burada kalacağını belirterek, "Tek araba var, o da 350 lira fiyat söylüyor. Cebimde 20 lira var. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ben gelirken 150 liraya almıştım. O yüzden biraz sıkıntım var. Tanıdık, eş, dosttan bekliyorum, o tarafa giden olursa belki telefon açarlar diye" diye konuştu.