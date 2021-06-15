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Yaşam

Şehirler arası seyahatte koltuk sınırı değişti

15 Haziran 2021 21:00

Tam kapanma sürecinde şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması esnetildi. Aynı aileden olan kişilerin yan yana yolculuk yapılmasına izin verildi.

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