Şehirde ayı avı serbest

Romanya'da yiyecek bulmak için şehirlere ve tatil beldelerine kadar inen ayıların avcılar tarafından vurulmasına izin verildi.



Çevre Bakanı Attila Korodi, avcılık kulüplerine, turistlerin sık gittiği Brasov kenti ve Prahova vadilerinde ayıları vurma izni verildiğini söyledi.



Şehirlere inen ayıların bazılarının "evcilleştiği", hatta turistlerin kendileriyle birlikte fotoğraf çektirmesine bile izin verdiği belirtiliyor; ancak birkaç ay önce Brasov kentinde bir kişi ayı saldırısında ölmüştü.



Yetkililer, Brasov'daki ayıların sayısının geçen yıla göre 100'den fazla artarak 800'e yaklaştığını söyledi. Avrupa Birliği ülkelerindeki ayıların yüzde 60'ı Romanya'da yaşıyor.

