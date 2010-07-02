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Yaşam

Şehir Üniversitesi puana bakmadan burs verecek

Şehir Üniversitesi "en çok isteyeni" bedava ve puanına bakmaksızın okutacak.

02 Temmuz 2010 03:00

T24- Öğrencilerinin büyük çoğunluğunu bursla almayı planlayan Şehir Üniversitesi ilginç bir burs uygulamasına imza attı.


Öğrencilerini yüzde 82 bursluluk oranıyla alacak olan İstanbul Şehir Üniversitesi, burs olanaklarına “Çok İstiyorum Bursu” adıyla bir yenisini daha ekledi.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre  İstanbul Şehir Üniversitesi’nde okumak isteğini en iyi nedenle anlatan dört öğrenciye üniversiteye giriş puanına bakılmaksızın alınacağı bildirildi.

“Çok İstiyorum Bursu” ile ilgili bilgi veren İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya; “Üniversitemiz için, öğrencilerin sınavda doğru şıkları işaretlemeleri kadar duygularını, ilgilerini, isteklerini bilmeleri, bunları açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edebilmeleri de önemli. Bu nedenle, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin öğretim yapısı, ister mühendis ister sosyolog olsun, tüm öğrencilerimize kendini doğru anlatma, karşısındakini ikna etme, duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde kağıda dökebilme becerisi kazandıracak şekilde kuruldu. Mevcut sınav sisteminin öğrencilerimizin yazma, kendini ifade etme gücü ve yaratıcılıklarını ölçmediğinin farkındayız. Bu nedenle ‘Çok İstiyorum Bursu’yla ‘kendini en iyi ifade edebilen’ dört öğrenci için bir fark yaratmak istiyoruz” dedi.


Başvuru için rektor@sehir.edu.tr adresine gelen mektupların ön eleme yapıldıktan sonra Milliyet Gazetesi Eğitim Editörü Sibel Kahraman, karikatürist Salih Memecan, gazeteci Gürkan Zengin ile İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Kentel’den oluşan Danışma Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Rektör’e sunulacağı bildirilirken Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafından seçilen dört mektubun sahibi olan öğrenciler, kapsamlı burstan yararlanma şansını elde edecekleri kaydedildi.


Şehir Üniversitesi'nin 'Çok İstiyorum Bursu' kampanyasının kapsamının öğrenim ücretinden muafiyet, öğrenci konukevinde ücretsiz konaklama, ayda 500 TL yemek ve yılda 1.000 TL kitap-kırtasiye desteği sağlayabileceği de bildirildi.


Üniversite'den yapılan açıklamada  öğrencilerin “Çok İstiyorum Bursu”nu neden istediğini anlatan mektuplarını 15 Temmuz 2010 tarihine kadar rektor@sehir.edu.tr adresine göndermeleri gerektiğinin de altını çizildi.

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