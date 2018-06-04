Şehir Tiyatroları'ndan "Karbonsuz Sahne" projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tehlikelerine karşı "Karbonsuz Sahne" projesi başlattı.

Temiz hava ve sağlıklı çevre koşullarını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları 1-10 Haziran arasında gerçekleştirilecek Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Yaz Oyunları kapsamında hem çevre ve iklim değişikliğine karşı duyarlılığını göstermek hem de 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek için “Karbonsuz Sahne” isimli projesini hayata geçiriyor.

İBB Şehir Tiyatroları ve İSTAÇ ortaklığıyla yürütülecek projede, İBB Şehir Tiyatroları'nın bu etkinlik süresince sahnelenecek oyunlarından kaynaklanan sera gazı emisyonları hesaplanarak, İSTAÇ’ın “İstanbul Katı Atık Sahaları Deponi Gazı Toplama ve Elektrik Üretimi Projesi” kapsamında elde edilen karbon kredileriyle sıfırlanacak.Proje ile Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın sayılı “Sera Gazı Salımları Sıfırlanmış Sahne”si olacak.