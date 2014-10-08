T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şehir Tiyatroları'nda yeni sezon bugün başlıyor

100. yılını kutlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonda, 5'i yeni, 8 sahnede 30 oyunla perdelerini açacak

08 Ekim 2014 19:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 2014-2015 sezonu, 100. yılına denk geliyor. Bugün (8 Ekim) başlayacak olan yeni sezonda, 8 sahnede 30 oyun izlenebilecek.

İşte bu sezon izlenebilecek 5 yeni oyun:

Darûlbedayi’nin sahnelediği ilk oyun olan Çürük Temel, 8-18 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde oynanırken, usta oyuncu Aliye Uzunatağan yorumuyla Lillian, 9-18 Ekim  tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 30 Ekim - 1 Kasım’da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde;  Türk Tiyatrosu’nun başyapıtlarından biri olan Muammer Karaca’nın Cibali Karakolu, 8-18 Ekim’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 30 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde; beş yıldır Devlet Tiyatroları sahnelerinde Ankara seyircisinin ayakta alkışladığı Kerbela, 29 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde; sinema ve sahnede bir klasik olmayı başarmış On İki Öfkeli Adam, 22 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde oynanacak.

 

ETİKETLER

istanbulbüyükşehirbelediyesitiyatroşehir tiyatroları2014 2015yeni sezonperdeleriniaçıyoryeni oyunaliye uzunatağanmuammer karacasahne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24