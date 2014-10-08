Şehir Tiyatroları'nda yeni sezon bugün başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 2014-2015 sezonu, 100. yılına denk geliyor. Bugün (8 Ekim) başlayacak olan yeni sezonda, 8 sahnede 30 oyun izlenebilecek.

İşte bu sezon izlenebilecek 5 yeni oyun:

Darûlbedayi’nin sahnelediği ilk oyun olan Çürük Temel, 8-18 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde oynanırken, usta oyuncu Aliye Uzunatağan yorumuyla Lillian, 9-18 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, 30 Ekim - 1 Kasım’da Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde; Türk Tiyatrosu’nun başyapıtlarından biri olan Muammer Karaca’nın Cibali Karakolu, 8-18 Ekim’de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 30 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde; beş yıldır Devlet Tiyatroları sahnelerinde Ankara seyircisinin ayakta alkışladığı Kerbela, 29 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde; sinema ve sahnede bir klasik olmayı başarmış On İki Öfkeli Adam, 22 Ekim - 1 Kasım 2014 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde oynanacak.