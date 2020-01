Şehir Tiyatroları'nda bu hafta 7 oyun sahnelenecek

Sezonun ikinci haftasında "Şahane Züğürtler", "Saadet Hanım", "Ay Işığında Şamata", "Hayal-i Temsil", "Sızı", "Fehim Paşa Konağı" ve "Geç Kalanlar" adlı eserler sahnelenecek.

"Şahane Züğürtler"

Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi türündeki oyun, Rusya'daki devrimden sonra ülkelerinden kaçan Rus asilzadesi "Ouratieff" çiftinin hikayesini konu ediniyor.

Yönetmenliğini Haldun Dormen'in üstlendiği oyunda Can Başak, Müge Akyamaç, Hakan Güner, Süeda Çil, Dilay Taşkaya, Özgün Akaçça, Çağrı Hün, Ceylan Çete, Engin Akpınar, B. Çağatay Çakıroğlu, Can Doğan, Onur Şirin ve Buğra Can Ildırışık, rol alıyor.

Oyun, 11-14 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

"Saadet Hanım"

Tolga Yeter rejisiyle sahneye taşınan "Saadet Hanım", emekli öğretmen Saadet Yurtlu'nun tenha bir banka şubesindeyken hayatını alt üst edecek olayların yaşanmasını konu ediniyor.

Oyunda Nilgün Kasapbaşoğlu, Müslüm Köse, Selim Can Yalçın, Hazal Uprak, Arda Alpkıray, Şenay Bağ, Cafer Alpsolay, Vildan Türkbaş, Elyasa Çağlar Evkaya, Esen Koçer, Serap Doğan, Çağlar Ozan Aksu, Seda Yılmaz ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Ahmet Levent Pala'nın yazdığı "Saadet Hanım", 11-14 Ekim'de Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak

"Ay Işığında Şamata"

Çalışkur Apartmanında yaşayan Çalışkur ailesiyle apartman sakinlerinin sahte ilişkilerini ve yozlaşan aile yapısını ele alan "Ay Işığında Şamata", ailenin küçük dünyalarından dış dünyaya bakışlarını eleştirirken, seyirciyi eğlendiriyor ve sürprizlerle şaşırtıyor.

Naşit Özcan'ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Arda Aydın, Aziz Sarvan, Berrin Koper, Ceysu Aygen, Derya Çetinel, Emrah Can Yaylı, Emre Narcı, Ertan Kılıç, Esra Ede, Gökhan Eğilmezbaş, Gökhan Mete, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, Mehmet Bulduk, Nilay Yazıcıoğlu, Özgür Dağ, Özge Midilli, Samet Hafızoğlu, Savaş Barutçu, Şenay Saçbüker, Şevket Avşar, Tuğçe Açıkgöz ve Yonca İnal rol alıyor.

Haldun Taner’in yazdığı oyun, 12-14 Ekim'de Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde tiyatroseverlerin karşısında olacak.

"Hayal-i Temsil"

Türk tiyatro sahnesinin ilk kadınlarının hikayesine yoğunlaşan "Hayal-i Temsil", eski makyör Dikran Efendi'nin hayalle hatırayı iç içe geçiren sunumuyla Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i bir araya getiriyor.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor.

Oyun, 11-14 Ekim'de Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde seyredilebilecek.

"Sızı"

Seyirciyi 1900'lerin ilk zamanlarına, Anadolu'nun içinde bulunduğu karışık yıllara götüren "Sızı", oynanan oyunların bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, sonra Paris’e gitmek zorunda kalan bir Ermeni aileyi konu ediniyor.

Salih Efiloğlu'nun kaleminden çıkan oyunda Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın rol alıyor.

Kubilay Penbeklioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyun, 11-14 Ekim'de Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

"Fehim Paşa Konağı"

Turgut Özakman'ın kaleme aldığı oyunda Ali Karagöz, Bahtiyar Engin, Cihan Kurtaran, Çağatay Palabıyık, Gülsün Odabaş, Hamit Erentürk, Murat Ozan, Murat Üzen, Nazan Yatgın Palabıyık, Nevzat Çankara, Orhan Hızlı, Pelin Budak, Pınar Demiral, Selçuk Soğukçay, Serkan Bacak, Volkan Ayhan ve Zeynep Ceren Gedikali oynuyor.

Kemal Kocatürk'ün yönettiği, 1908'de geçen "Fehim Paşa Konağı", 12-14 Ekim'de Ümraniye Sahnesi'nde oynanacak.

"Geç Kalanlar"

Bir "yüzleşme" oyunu olan "Geç Kalanlar"da Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan sahneye çıkıyor.

Pervin Ünalp'ın yazıp Nihat Alpteki'nin yönettiği oyun, 12-14 Ekim'de Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde seyircisinin beğenisine sunulacak.