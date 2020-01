Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mart ayının son haftasında 1’i yeni 15 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Yavuz Turgul’un yazdığı Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Şekerpare adlı oyun Mart’ın son haftasında izleyiciyle buluşuyor. 25-29 Mart 2015 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar şöyle; Ölü Ordunun Generali, Komşum Hitler, Sırça Hayvan Koleksiyonu, Ölü Adamın Cep Telefonu, Cibali Karakolu, Ateşli Sabır (Postacı) ve çocuk oyunları; Piti, Alaaddin’in Sihirli Lambası, Harikalar Mutfağı, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Bisküvi Adam, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Kedi ile Palyaço, Balon…

Mart ayının son haftasında sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

Şekerpare

19. yüzyıl İstanbul’u… Düzenbaz Komiser Ziver’in karakoluna tayin olan; kimine göre saf, kimine göre enayi; Bekçi Cumali, Galata’nın “namlı” kızlarından Şekerpare’ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur bulmasına ama, Ziver’in Cumali için başka planları vardır. Halkımızın aşina olduğu sirto ve longalara sözler yazılarak müziklenen Türk Sineması’nın ünlü klasiği tiyatro sahnesinde… Yavuz Turgul’un yazdığı, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği oyunda Engin Alkan, Uğur Dilbaz, Dolunay Pircioğlu, Aybar Taştekin, Tanju Tuncel, Pervin Bağdat, Zeynep Göktay Dilbaz, Zeynep Çelik Küreş, Yeşim Mazıcıoğlu, Ümit Bülent Dinçer, Yağmur Damcıoğlu, Aslı Menaz, Berfu Aydoğan, Cem Baza, Cafer Alpsolay, Volkan Öztürk/Onur Demircan, Çağlar Ozan Aksu, Ercan Demirhan, Emre Çağrı Akbaba rol alıyor. Oyun; 25 - 28 Mart 2015 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde…

Ölü Ordunun Generali

2. Dünya Savaşı’nın üzerinden yirmi yıl geçmiştir. Uluslararası bir anlaşmayla ölü askerlerin kemikleri ülkelerine geri götürülebilecektir. Ölen askerlerin kemiklerini ülkelerine götürebilmek için görevlendirilen general ve rahibin Arnavutluk’ta başlarından geçenler… Bir yanda çocuklarının kemiklerini acı ve özlem içinde bekleyen anneler bir yanda çocuklarını öldüren düşmanla karşı karşıya kalan bir halk. İsmail Kadare’nin yazdığı, M. Nurullah Tuncer’in yönettiği oyunda Müge Akyamaç, Göksel Arslan, Musa Arslanali, Şevket Avşar, Ö. Barış Bakova, Ayşen Çetiner, Direnç Dedeoğlu, Pınar Demiral, Mevlüt Demiryay, Özgür Dereli, Ozan Gözel, Hakan Gümüş, Seza Güneş, Orhan Hızlı, İlhan Kilimci, Aslı Narcı, Irmak Örnek, Selçuk Soğukçay, Alp Tuhan Taş, Selçuk Yüksel rol alıyor. Oyun; 26 - 28 Mart 2015 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde…

Komşum Hitler

Yaşama bakışları birbirinden farklı iki çiftin buluştuğu sıradan bir akşam yemeğinde, evde gelişen tuhaf olaylar sonucu arka odada sürpriz bir misafirin olduğu iddiası ortaya atılır. Bu kişinin Hitler’den başkası olmadığının anlaşılması ve sosyal medya aracılığıyla kısa sürede tüm dünyada haber olması üzerine olaylar çığırından çıkar, dengeler alt-üst olur… Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazdığı, Tolga Yeter’in yönettiği oyunda; Işıl Zeynep Tangör, Caner Çandarlı, Mahperi Mertoğlu, Tankut Yıldız, Emre Şen ve Aslı Nimet Altaylar rol alıyor. Oyun; 26 - 28 Mart tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde…

Sırça Hayvan Koleksiyonu

Sırça Hayvan Koleksiyonu, bir anne ve iki çocuğunun hikayesi üzerinden sistemin yıkıcı gücünün mağdur ettiği bireylerin ve o bireylerden oluşan toplumun açmazlarını gözler önüne serer. Her geçen gün bireyler üzerindeki baskısını artırarak onlara yaşam alanı tanımayan bir sistemin dayatması altında ezilen, orta sınıf bir ailenin çaresizliğini ve çözülüşünü anlatan oyun, 1930’lardan tuttuğu ışıkla günümüz toplumunun açmazları ve sıkıntılarının nedenlerini de görünür kılar. Tennessee Williams’ın yazdığı Yıldırım Fikret Urağ’ın yönettiği oyunda Edip Tepeli, Sevil Akı, Ayşecan Tatari ve Tanju Girişken rol alıyor. Oyun; 25 - 28 Mart 2015 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde…

Ölü Adamın Cep Telefonu

Cep telefonunuz siz bu dünyadan ayrıldığınızda başkalarının eline geçerse yaşamaya devam edebilir misiniz? Cep telefonunuz yaşadığınız süre içinde tüm hayatınızı kontrol etmeye başlamışsa, kendi varlığınızı gerçekten ispat edebilir misiniz? Ya da siz öldükten sonra tüm kontrolü başkası ele geçirirse, kim ve ne olduğunuzu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Daha da vahim olanı, bir makine tüm hayatınızı kontrol altına alırsa ondan nasıl kurtulabilirsiniz? Tüm bu sorulara yanıt arayan, Sarah Ruhl’un yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği oyun, 25 - 28 Mart 2015 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde… Oyunda; Nergis Çorakçı, Yeliz Gerçek, Arda Aydın, Pelin Budak, Nurseli Tırışkan rol alıyor.

Cibali Karakolu

Türk Tiyatrosu’nun başyapıtlarından biri olan Muammer Karaca’nın Cibali Karakolu, Zihni Göktay ustanın ellerinde yeniden İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Henri Keroul ile Albert Barre’den Muammer Karaca ve Refik Kordağ’ın uyarladığı, Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda; Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Müge Çiçek, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Cem Karakaya, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, Deniz Yeşil Mavi, İbrahim Ulutaş, Seza Güneş, Ertan Kılıç, Hüseyin Kefeli, Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor. Oyun, 26 - 28 Mart 2015 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde…

Ateşlı Sabır (Postacı)

Ateşli Sabır (Postacı), Şilili ozan Pablo Neruda’nın, Kara Ada’da (Isla Negra) yaşadığı günlerden bir kesiti anlatıyor. Neruda ile postacı Mario, Mario’nun sevgilisi (sonra karısı) Beatriz ve Beatriz’in annesi Rosa arasında yaşanan öykü, seyirciyi şiir, aşk, sürgün, doğa, özlem, sınıf kavgası ve faşizm gibi kavramlarla buluştururken, Şili’de Allende’nin iktidar olması, Neruda’ya Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi ve faşist Pinochet darbesi gibi tarihsel olaylara da tanıklık ediyor. 1994’te “Il Postino / Postacı” adıyla sinemaya da uyarlanan “Ateşli Sabır” beş dalda Oscar adayı oldu ve “En İyi Sinema Müziği” dalında Oscar’la buluştu. Antonio Skármeta’nın yazdığı Ragıp Yavuz’un yönettiği oyunda; Levent Öktem, Mert Turak, Ayşegül İşsever, Derya Çetinel, Hamit Erentürk, Cihan Kurtaran, Derya Yıldırım, Derya Keykubat rol alıyor. Oyun, 25 - 28 Mart 2015 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde…

Çocuk oyunları

Balon (7+ yaş)

Şehir Tiyatroları’nın yeni çocuk oyunu Balon, dünden bugüne sosyal hayatın siyahlarını ve beyazlarını bir balon metaforu ile seyirciye ulaştırıyor. Özellikle büyükşehirlerde sosyokültürel çeşitliliğin; bir mahalle ölçeğinde değerlendirildiğinde, yediden yetmişe yozlaşma sorunu ile karşı karşıya kalındığını apaçık görüyoruz. Güzelliklerin gittikçe azaldığı mahalle hayatında, kötülüklerin ortaya çıkması, sorunların kartopu gibi büyümesi ve bununla beraber çözümsüz bir hal almasına sebep oluyor. Balonunu kötülükle şişiren Savaş için, hikâyemizin yaşandığı mahalle aranıp da bulunmayacak bir yer. Savaş, çocukların ve yetişkinlerin olumsuz davranışlarının hakim olduğu bu mahallede kendini çok mutlu hisseder. Balon adeta mahallenin nabzını ölçer, ne vakit kötülükler artıp, olumsuz durumlar meydana gelse, balon daha da büyür. Bir saatli bombanın patlamaya yaklaşması gibi balon da, her olumsuzlukta biraz daha büyür. Mahalledeki çocuklar oyunlarını doğru oynadıklarını ve çevrelerine zarar vermeden kimseyi üzmediklerini düşünürler. Yetişkinlerin çekişmeleri her geçen gün artar. Mahalle bakımsız bir hal alır. Ve bir gün mahalleye Savaş gelir… Murat Karahüseyinoğlu’nun yazdığı Murat Ozan’ın yönettiği oyun, 29 Mart 2015 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde… Oyunda, Arda Alpkıray, Tuğçe Açıkgöz, Berk Samur, Müge Çiçek, Nagehan Erbaşı, Hüseyin Kefeli, Çağlar, Polat, Eylül Soğukçay, Doğan Şirin, Nazan Yatgın rol alıyor.

Piti (3+ yaş)

Okan Karaca’nın yazıp yönettiği Piti oyununda, annesini kaybetmiş bir kaz yavrusu olan Piti, daha yumurtadayken üç kardeşin bahçesine yuvarlanır. Yumurta çatlar, içinden Piti çıkar. Üç kardeş Piti’yi çok severler ve ona annesini bulması için yardım etmeye karar verirler. Fakat Muhteşem Kurt peşinde olduğu uçurtmayı ele geçirebilmek için Piti’yi kaçırır. Oyunda; Şenay Bağ, Pınar Aygün, Engin Akpınar, Okan Karaca, Ceren Hacımuratoğlu rol alıyor. Oyun, 29 Mart 2015 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde…

Alaaddin’in Sihirli Lambası (6+ Yaş)

Alaaddin, iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir gençtir. Rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir hayali. Ama bir türlü iş bulamaz kendine. Bir gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Kral'ın kötü yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin'in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin cin'inde yardımıyla önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi? Turgay Yıldız’ın yazıp Özgür Atkın’ın yönettiği oyunda Ceysu Aygen, Serkan Bacak, İbrahim Can, Hamit Erentürk, Samet Hafızoğlu, Cihan Kurtaran, Nilay Yazıcıoğlu rol alıyor. Oyun; 29 Mart 2015 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde…

Harikalar Mutfağı (7 + Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Uğur Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Güzin Alkan, Gözde İpek Köse, Nilay Bağ’ın rol aldığı oyun; 29 Mart 2015 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde…

Üzgün Ağaçlar Ülkesi (5+ Yaş)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Can Alibeyoğlu, Gülşah Bayar, Melisa Demirhan, Zeynep Ceren Gedikali, Buğra Can Ildırışık, Emre Karaoğlu, Can Tarakçı’nın rol aldığı oyun; 29 Mart 2015 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde…

Bisküvi Adam (5+ Yaş)

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı, yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood’s’un yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Nazif Uğur Tan, Müslüm Köse, Damla Cangül, Esen Koçer, Gülsün Odabaş, Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun, 29 Mart 2015 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde…

Bir Gün Ayakkabımın Teki (3–6 Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak Tanık’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım/Derya Çetinel rol aldığı oyun, 26 Mart 2015 tarihinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’nde, 29 Mart 2015 tarihinde ise Ümraniye Sahnesi’nde…

Kedi İle Palyaço (3+ Yaş)

Erhan Özçelik’in yazıp yönettiği Kedi ile Palyaço’da dostluğun önemi kedisini kaybeden bir palyaço ile sahibini arayan bir kedinin eğlenceli ilişkileri ekseninde aktarılıyor. Oyunda; Pınar Demiral, Okan Patırer rol alıyor. Oyun, 26 Mart 2015 tarihinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi’nde…