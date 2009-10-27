Şehir Tiyatrolarında 6 oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim'in son haftasında biri yeni altı oyunla seyircisiyle buluşacak. Bu haftanın oyunları; Kafes, Coriolanus, Gizli Oturum, Çıkmaz Sokak, Mecbur Adam, Tarla Kuşuydu Juliet…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Kafes’te dünyadaki olumsuz gelişmeleri, yaşamın ve bireylerin yozlaşmasını, her şeyin çıkar üzerinde biçimlenmesini protesto etmek amacıyla, evinde kendini bir kafese kapatan Christiano’nun, bir yanıyla da Anton Çehov’un yapıtlarından yola çıkarak, yaşamı anlamaya, kavramaya ve değerlendirmeye çalışması anlatılıyor. Mario Fratti’nin yazdığı Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda Mert Turak, Tolga Coşkun, Hikmet Körmükçü, Esra Ede, Murat Taşkent, Caner Çandarlı, Senan Kara rol alıyor.



Coriolanus, yenilmez bir asker olan Casius Marcius’un Roma’nın düşmanları Volsyalıları yenilgiye uğrattıktan sonra onurlandırılışını, Volsyalılar ile birleşerek Roma’ya yürüdüğü esnada, annesinin ricasıyla bundan vazgeçerek düşmanları tarafından nasıl öldürüldüğünü anlatıyor. William Shakespeare’in yazdığı Coriolanus’u Şükrü Türen yönetti. Oyunda Hüseyin Köroğlu, Hale Akınlı, Sibel Topaloğlu, Orhan Hızlı, Pınar Aygün, Selçuk Soğukçay, Doğan Altınel, Hakan Güner, Bora Seçkin, Caner Bilginer, Hüsnü Demiralay, Oğuzboy Vedat Şahin, C. Ahhan Şener, Ersin Umulu, Özgürefe Özyeşilpınar, Göksel Arslan, Nihat Alpteki, Tankut Yıldız, Okan Patırer, Melisa Demirhan, Burcu Çoban, Hanife Ser, Mevlüt Demiryay, Asrın Gurur Kuyucak, Birhan Vardar rol alıyor.

Gizli Oturum oyunu, insanın özgür iradesiyle seçtiği varoluşun başkası karşısında değiştirilemeyeceğini işliyor. Garcin, Estelle ve Ines ölümün döngüsü içinde, hayatlarında olan biten her şeyi önce eksik bir biçimde, sonrasında ise içtenlikle birbirleriyle paylaşırken; aslında geçmişteki hatalarını ve gerçek kişiliklerini ortaya koyuyorlar. Ece Okay, Özge Özder, Emre Narcı, Osman Gidişoğlu’nun oynadığı oyun 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İ.B.B. Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Jean Paul Sartre’ın çağdaş tiyatro klasikleri arasına girmiş olan bu oyununu Ergün Işıldar yönetiyor.

Çıkmaz Sokak; dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan darbe rejimlerini tek bir ülke üzerinden anlatıyor ve “şiddet” kavramını irdeliyor. Darbe rejiminin hüküm sürdüğü bir dönemde işkenceci olarak görev yapan bir polis memurunun, yıllar sonra işkence uyguladığı kadın tarafından sorgulanması konu ediliyor. Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı, Mazlum Kiper’in sahneye koyduğu “Çıkmaz Sokak”ta, şiddete karşı şiddet üretmenin değil, yalnızca demokrasinin “çözüm” olabileceği vurgulanıyor.

Mecbur Adam oyununda, Dede Korkut’un zengin mirası arasında yer alan Deli Dumrul hikâyesi Ragıp Yavuz tarafından farklı bir bakışla işleniyor. Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmıştır. Geçenden 30, geçmeyenden döve döve 40 akçe alır, derken konaklayan bir yiğit ölür. Buna içerleyen Deli Dumrul Azrail’e meydan okur… Bu kadim söylenceyi, Şehir Tiyatrosu’nun usta ismi Erol Keskin yönetiyor. Erhan Abir, Yeliz Gerçek, Burak Davutoğlu, Ersin Sanver, Ali Mert Yavuzcan, Özge Borak Şakrak, Metin Çoban, Gül Akelli’nin oynadığı oyun 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İ.B.B. Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde…

Tarla Kuşuydu Juliet’te, Shakespeare’in yüzyıllardır insanları gözyaşına boğan karakterleri Romeo ve Juliet, Ephraim Kishon’un yeni kurgusunda günlük yaşantı ve çığrından çıkmış bir evlilik içinde ele alınıyor. Tarla Kuşuydu Juliet, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İ.B.B. Şehir Tiyatroları Ümraniye Sahnesi’nde seyircisini bekliyor. Engin Alkan’ın yönettiği oyunda Engin Alkan, Özlem Türkad, Çağlar Çorumlu, Murat Bavli rol alıyor.

Kafes



28-29-30-31 Ekim-1 Kasım 2009 Fatih Reşat Nuri Sahnesi

Coriolanus



28-29-30-31 Ekim-1 Kasım 2009 Kağıthane Sadabad Sahnesi

Gizli Oturum

28-29-30-31 Ekim-1 Kasım 2009 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi

Çıkmaz Sokak

28-29-30-31 Ekim-1 Kasım 2009 Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi

Mecbur Adam

28-29-30-31 Ekim-1 Kasım 2009 Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Tarla Kuşuydu Juliet

28-29-30-31 Ekim-1 Kasım 2009 Ümraniye Sahnesi