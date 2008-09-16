Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor

'Her semte bir tiyatro'

'Şehir Tiyatroları' Kıbrıs'ta sahne alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1 Ekimde perdelerini açacak.Yeni sezona ilişkin Malta Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya, geçen hafta yeni dönem projelerini açıkladıklarını hatırlatarak, bu projelerin hayata geçtikçe daha çok ilgi toplayacağını söyledi.Alkaya, Türkiye'nin ilk çocuk tiyatrosu sahnesinin Kağıthane'de kurulacağını, bunu Gaziosmanpaşa'da çocuk tiyatrosu sahnesinin izleyeceğinianlatarak, Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması'nın da bir dönüm noktası olduğunu ve proje hayata geçtiğinde kamu-sanat binalarına model olacağını söyledi.Yeni dönemde ilk etapta 35 tiyatro oyunu, 14 çocuk ve 3 gençlik oyunu sahneleneceğini anlatan Alkaya, "Yüklü bir repertuvar. Diliyorum sonuçları itibariyle Türk tiyatrosunda beklediğimiz değişimi ateşleyecek bir repertuvar olur. Çünkü bu değişim, uzun zamandır sıkıntısını çektiğimiz, eşiğine geldiğimiz bir kavram. Yeni ve hasarsız tiyatro sahneleri ile İstanbul'u sanat binası yoksulluğundan kurtarmaya soyunduğumuz bir dönemde diliyorum ki 95 yıla yaklaşan tarihi ile Türk tiyatrosunun öncüsü olan Şehir Tiyatroları bu değişimi ateşleyici bir rol üstlenecektir" diye konuştu.Bu yıl Özgen Yula, İskender Pala ve Işıl Özgentürk gibi yazarlarla proje geliştirme konusunda ilk adımları attıklarını dile getiren Alkaya, oyun yazma atölyelerinden çıkan ürünleri de çok önemsediklerini kaydetti.Yeni sezonda, Nuri Pakdil, Aydın Arıt, Kemal Demirel, Vüs'at O. Bener ve Sevim Burak gibi yapıtları sahnelenmemiş yazarlar için özel projeleri olduğunu anlatan Alkaya, Abdülhak Hamid, Recaizade Mahmut Ekrem gibi tiyatronun kurucu dönem yazarlarından eserlerinin de seyirciyle buluşacağını bildirdi.Alkaya, Ahmet Rasim, Reşat Ekrem Koçu ve Orhan Pamuk gibi İstanbul'u konu edinen yazarların roman ve anılarının oyunlaştırılarak sahneleme çalışmalarının da sürdüğünü anlattı.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Orhan Alkaya, bir soru üzerine, Şehir Tiyatroları'ndaki değişimde çok iyi bir noktaya geldiklerini söyledi.Alkaya, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un dört bir yanında tiyatro şantiyesi açmış durumda. İstanbul'da Vatan Caddesi, Güngören, Bahçelievler, Üsküdar, Beyoğlu ve Harbiye'de tiyatro yapılıyor. Bu hangi dönemde yaşandı?" dedi.Başka bir soru üzerine, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin de 2009 yılının Ekim ayında açılacağını ve sembolik biletlerin de Ocak ayı itibarıyla satışa sunulacağını anlatan Alkaya, şöyle devam etti:"Yüzeyde sıfır kot üzerinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi olacak. Altında çok büyük bir kongre merkezi yapılaşması var. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin duvarları bile ayrı, hiçbir şekilde bir kompleksin içine sığınmış değil. Muhsin Ertuğrul Sahnesi ile ilgili tartışmaları, Türk tiyatrosuna büyük katkı sayıyorum. Tartışmalar bize çok şey öğretti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu büyük tiyatro yapma hamlesini de tetikledi."Atatürk Kültür Merkezi'nin durumu da sorulan Alkaya, "Sonunda bir gelişme oldu. Uluslararası bir proje çalışması yürütülüyor. Bu benim alanım değil. Daha çok Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın cevaplaması gereken bir soru. Bildiğim bir şeyi söyleyeyim, şu anda bir proje sürecinde. Yıkılmadan dönüşecek, bir tadilat geçirecek" dedi.Yeni dönemde, uluslararası ortak yapımlar kapsamında Lefkoşa Türk Tiyatrosu ile birlikte hazırlanan "Canavar Sofrası" adlı oyun sahnelenecek. Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği ve "6. Kıbrıs Tiyatro Festivali"nde 26 Eylül'de prömiyeri yapılacak oyun, Nazi işgalindeki Fransa'da bir doğum günü partisinde geçiyor.Çocuk tiyatrosu kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Birimi ve Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile ortak bir projede buluşacak. Ayrıca Üsküp Türk Tiyatrosu ile de ortak bir çalışma yürütülecek."İstanbul Repertuvarı" üst başlığı ile "İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi" kapsamında, ekseninde İstanbul'un yer aldığı 5 oyun sahnelenecek. Oyunlar, 2009-2010 tiyatro sezonundan başlayarak İngilizce çevirili elektronik alt yazı ile sunulacak.Buna göre, Engin Alkan'ın yönettiği Musahipzade Celal'ın "İstanbul Efendisi", Yahya Kemal Beyatlı'nın ölümünün 50. yılı anısına Sönmez Atasoy'un yazdığı, yönetmenliğini Engin Uludağ'ın yaptığı "Kendi Gök Kubbemiz", geçen yıl hayatını kaybeden Savaş Dinçel'in Sait Faik'in öykü ve anılarından yola çıkarak kaleme aldığı "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", Orhan Alkaya'nın kurgu ve yönetmenliği ile 1993 yılında sahnelenen Edip Cansever'in "Bezik Oynayan Kadınlar" adlı oyunlar sahnelenecek.Yeni sezonda, dünya klasikleri arasında yer alan William Shakespeare'in "Coriolanus", George Feydeau'nun "Dame de chez Maxim (Onlar Ermiş Muradına)", Anton Çehov'un "Vişne Bahçesi", George Büchner'in "Leonce ile Lena", Eugene Ionesco'nun "Gergedanlar", Peter Weiss'ın başyapıtı "Marat-Sade" ve Bertolt Brecht'in başyapıtlarından "Galileo Galilei'in Yaşamı" adlı oyunlar izlenebilecek.Çağdaş dünya tiyatrosundan ise İsrailli yazar Ian Hatsor'un "Maskeliler", Israela Margalit'in "Trio", Antonio Skarmeta'nın "Ateşli Sabır", Stanislav Stratiev'in "Deri Ceket", Sovyetler Birliği döneminde muhalif olduğu için baskı gören Çek lider Vaclav Havel'in "Ayrılış" ve Cecil Philip Taylor'un "İyi" adlı oyunları seyirci ile buluşacak.Ragıp Yavuz'un yazdığı "Mecbur Adam", Cahide Sonku'nun sanat yaşamı, evlilikleri ve dramatik yalnızlığının anlatıldığı "Dinmeyen Alkışlar", Bilgesu Erenus'un "Arka Bahçe", Reşat Nuri Güntekin'in "Balıkesir Muhasebecisi", Haldun Taner'in yeni keşfedilen ve daha önce hiç oynanmamış "Haldun Taner'in Timsahı", Murathan Mungan'ın "Mahmud ile Yezida, Taziye ve Geyikler Lanetler" oyunlarından oluşan "Mezopotamya Üçlemesi", Dinçer Sezgin'in "Telefon Defteri", Mehmet Baydur'un "Yalnızlığın Oyuncakları", Güner Sümer'in "Bozuk Düzen", Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in romanından uyarlanan "Kırmızı Pazartesi" adlı oyunlar izlenebilecek. Joe Masteroff'un kaleme aldığı ve Yücel Erten yönetmenliğinde hazırlanan "Kabare" adlı müzikal de yeni sezonda görülebilecek.Yeni dönemde sahnelenecek gençlik oyunları arasında Nazım Hikmet'in "İnek", Nezihe Meriç, Ayşe Kilimci, Nevra Bucak, Seray Şahiner ve Evrim Yağbasan'ın "Yedi Tepeli Aşk" ve Yiğit Sertdemir'in "Bekleme Salonu" adlı oyunları yer alırken, çocuk seyirciler için hazırlanan oyunlar ise şöyle:"Şahmeran, Kibritçi Kız, Bir Deniz Masalı, Sokak Kedileri, Büyüyünce Ne Olacaksın?, Değişim Üçlemesi: Benim Arkadaşım Yok, Beni Anlayan Yok, Metamorfoz; Küçük Hayalet, İnuk ve Güneş, Damlaların Dansı, Bir Avuç İnsan Minsan, Ana Baba, Deli Dumrul, Askerin Öyküsü, Momo, Fırtına, Küçük Kara Balık ve Zihni Göktay'ın rol alacağı tek kişilik oyun Fareli Köyün Kavalcısı."