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Kültür-Sanat

'Şehir Tiyatroları' Kıbrıs'ta sahne alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" ve "Titanik Orkestrası" adlı oyunları, "7. Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festi

04 Eylül 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" ve "Titanik Orkestrası" adlı oyunları, "7. Uluslararası Kıbrıs Tiyatro Festivali"nde sahnelenecek. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrolarının yurt dışı turnesi kapsamında, 8 Eylülde "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" ile 15-16 Eylül tarihlerinde "Titanik Orkestrası" oyunları, Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Orhan Asena'nın yazdığı ve Nedret Denizhan'ın yönettiği "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" adlı oyunda, Kanuni Sultan Süleyman'ın en güçlü olduğu dönemde karısı Hürrem Sultan'ın kendi oğullarını tahta çıkarma çabası anlatılıyor.

Hristo Boytchev'in kaleme aldığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçe'ye çevirdiği ve yönetmenliğini Macit Koper'in üstlendiği "Titanik Orkestrası" adlı oyunda, Ahmet Uz, Naşit Özcan, Bensu Orhunöz, Can Başak ve Burak Davutoğlu rol alıyor. Oyunda, eski bir tren garında yaşayan dört evsizin bir trenden atılan sandığın içinden Harry Houdini olduğunu söyleyen alkolik bir illüzyonistin çıkmasıyla gelişen olaylar ele alınıyor.

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