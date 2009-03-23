Şehir Tiyatroları 27 Mart'ta bedava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "27 Mart Dünya Tiyatro Günü" dolayısıyla 27 Mart'ta 6 oyunu ücretsiz sahneleyecek.



İBB Şehir Tiyatroları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün, ilk kez Uluslararası Tiyatro Enstitüsünce 1962'de Jean Cocteau'nun yazdığı uluslararası bildiriyle kutlanmaya başlandığı anımsatıldı.



Ulusal bildirinin ise ilk kez 1978'de Şehir Tiyatrolarının kurucusu Muhsin Ertuğrul tarafından kaleme alındığı hatırlatılan açıklamada, bu yıl Dünya Tiyatro Günü'nün, Şehir Tiyatrolarından emekli Nedret Güvenç'in yazdığı ulusal bildiriyle kutlanacağı kaydedildi.



Açıklamada, bu yıl 47'ncisi kutlanacak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Şehir Tiyatrolarının 6 sahnesinde 6 ayrı oyunun ücretsiz sahneleneceği belirtildi.



Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Woody Allen'in yazdığı, Ragıp Yavuz'un yönettiği "Tekrar Çal Sam", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Stanislav Stratiev'in yazdığı, Arif Akkaya'nın yönettiği "Deri Ceket", Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Georges Feydeau'nun yazdığı, Haldun Dormen'in yönettiği "Onlar Ermiş Muradına', Ümraniye Sahnesi'nde Gabriel Garcia Marquez'in yazdığı, Macit Koper'in uyarlayıp yönettiği "Kırmızı Pazartesi", Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı, Nedret Denizhan'ın yönettiği "Balıkesir Muhasebecisi" ve Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Aziz Nesin'in yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunların seyredilebileceği bildirildi.

