Şehir magandası D-100 karayolunu birbirine kattı

İstanbul'da D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde önce önündeki otomobile çarpan şehir magandası önce kadın sürücüye bağırdı ardından da otobüs şoförüyle kavga etti.



DHA'nın haberine olay, D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi.

D- 100 Karayolu Haliç Köprüsü istikametine ilerleyen otomobil sürücüsü, önündeki araca çarptı. Aracına çarpılan kadın sürücü, kaza tutanak için cep telefonuyla fotoğraf çekmek isterken diğer sürücü öfkelendi. Öfkeli sürücü, kadınla tartışırken akşam saati olması nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandı.





Otobüsü tekmeledi



Yaşanan sıkışıklığa tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsünün sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine kadın sürücüyle tartışan sürücü, korna çalan otobüsü tekmeledi.



Otobüsü durduran otobüs şoförü ise otobüsten aşağıya inince tekmeli tokatlı saldırıya uğradı. Otobüs şoförü de otomobil sürücüsüne vurmaya başlayınca D-100 karıştı.





Şehir magandası otobüsü tekmeledi ardından sürücüye saldırdı



Otobüsten inen yolcuların da yardımıyla iki sürücü ayrıldı. Bu sefer de öfkesini alamayan otobüs şoförü otomobile tekme attı. Otomobilinin tekmelendiğini gören sürücü öfkeden deliye döndü. Kendini sakinleştirmeye çalışanları savuşturan otomobil sürücüsü, hem tekme atarak hem de küfür ederek otobüs şoförüne ve otobüse vurmaya devam etti. Vatandaşların güçlükle ikna ettiği otobüs şoförü otobüse binerek yoluna devam etti.

Vatandaşlar çileden çıktı



Trafikte yaşanan tartışmayı üst geçitten izleyen vatandaşlar öfkeli otomobil sürücüsüne “Sen kimin otobüsüne vuruyorsun" diyerek tepki gösterdi. Trafiğin en yoğun olduğu akşam saatlerinde yaşanan bu kavga bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.



Otomobilene çarpılan kadın ise yaşanan olaylardan sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. En sonunda tek başına kalan otomobil sürücüsü de aracına binerek yoluna devam etti.