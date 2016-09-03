T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şehir magandası D-100 karayolunu birbirine kattı

Şehir magandası önce kadın sürücüye bağırdı ardından otobüs şoförüyle kavga etti

03 Eylül 2016 18:05

İstanbul'da D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde önce önündeki otomobile çarpan şehir magandası önce kadın sürücüye bağırdı ardından da otobüs şoförüyle kavga etti.


DHA'nın haberine olay, D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. 

D- 100 Karayolu Haliç Köprüsü istikametine ilerleyen otomobil sürücüsü, önündeki araca çarptı. Aracına çarpılan kadın sürücü, kaza tutanak için cep telefonuyla fotoğraf çekmek isterken diğer sürücü öfkelendi. Öfkeli sürücü, kadınla tartışırken akşam saati olması nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşandı. 



Otobüsü tekmeledi


Yaşanan sıkışıklığa tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsünün sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine kadın sürücüyle tartışan sürücü, korna çalan otobüsü tekmeledi.


Otobüsü durduran otobüs şoförü ise otobüsten aşağıya inince tekmeli tokatlı saldırıya uğradı. Otobüs şoförü de otomobil sürücüsüne  vurmaya başlayınca D-100 karıştı.



Şehir magandası otobüsü tekmeledi ardından sürücüye saldırdı


Otobüsten inen yolcuların da yardımıyla iki sürücü ayrıldı. Bu sefer de öfkesini alamayan otobüs şoförü otomobile tekme attı. Otomobilinin tekmelendiğini gören sürücü öfkeden deliye döndü. Kendini sakinleştirmeye çalışanları savuşturan otomobil sürücüsü, hem tekme atarak hem de küfür ederek otobüs şoförüne ve otobüse vurmaya devam etti. Vatandaşların güçlükle ikna ettiği otobüs şoförü otobüse binerek yoluna devam etti.

 

Vatandaşlar çileden çıktı


Trafikte yaşanan tartışmayı üst geçitten izleyen vatandaşlar öfkeli otomobil sürücüsüne “Sen kimin otobüsüne vuruyorsun" diyerek tepki gösterdi. Trafiğin en yoğun olduğu akşam saatlerinde yaşanan bu kavga bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.


Otomobilene çarpılan kadın ise yaşanan olaylardan sonra aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. En sonunda tek başına kalan otomobil sürücüsü de aracına binerek yoluna devam etti.
 

ETİKETLER

İstanbulYenibosnaşehir magandası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24