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Yaşam

Şehir magandası çocuk vurdu

18 Mayıs 2009 03:28

Adana'da silahla çevreye rasgele ateş eden 18 yaşındaki Cabbar İzavcılar, sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Akın Keleş'i omzundan vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi 13 sokak üzerinde meydana geldi. İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Akın Keleş, daha önceden oturdukları mahalledeki arkadaşlarını görmeye gitti. Küçük çocuk, arkadaşlarıyla oynarken çevrede birkaç el silah sesi duyuldu. Bu sırada, Keleş, nerden geldiği belli olmayan kurşunla omzundan yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Akın Keleş, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Keleş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, magandanın 18 yaşındaki Cabbar İzavcılar olduğunu belirledi. Olaydan sonra kaçan İzavcılar, kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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