Arhavi'de şehir içine kurulacak HES'e izin!



Artvin’in Arhavi ilçesinde 2012 yılında yapımına başlanan Kavak HES projesinin tamamlanması için Arhavi Belediye Meclisi tarafından ilçenin imar planlarında 2013 yılında değişiklik yapılarak daha önce tarım alanı olan Cumhuriyet Mahallesi’nin bir kısmı ‘konut dışı kentsel çalışma alanı’ ilan edilip şehir merkezinde kurulması planlanan HES projesine imar izni verilmişti. Projeye göre, yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ‘Çifteköprü’ deresinin suları 3,5 metre genişliğindeki su boruları ve su tünelleri yoluyla taşınarak şehir merkezinde kurulacak olan HES barajında enerjiye çevrilmesi planlanıyor. İdris Emen'in Radikal'de yer alan haberine göre, şehir içi HES projesine karşı olan bölge halkı ise projenin iptal edilmesi için yürütmeyi durdurma talebiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme, HES projesinin kurulması planlanan bölgenin bilirkişi tarafından incelenmesi yönündeki kararını verdi. Bilirkişi heyeti bölgeye giderek inceleme yaptı. Ancak mahkeme sonuçlanmadan projenin tamamlanması için Arhavi Belediyesi şehir içi HES projesine inşaat ruhsatı verdi.

'Arhavi’de 14 HES projesi var'

İnşaat ruhsatını alan Arhavi Elektrik Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi ise HES kurulması planlanan bölgenin etrafını duvarla çevirdi. Şehrin merkezine kurulması planlanan elektrik santralının bölgeye zarar verileceğini, dolayısıyla mahkeme sonuçlanmadan HES için inşaat ruhsatı verilmesinin yanlış olduğunu söyleyen Avukat Yakup Okumuşoğlu, Arhavi Belediyesi’nin HES projesine parça parça inşaat izni vererek tepkileri azaltmaya çalıştığını söyledi.

Ruhsatla geri dönüşü olmayan yola girildiğini belirten Okumuşoğlu şunları söyledi: “Oysa ÇED olumlu raporu göz önüne alınarak projenin bir bütün olarak değerlendirilmesi lazım. Şu anda Arhavi’de uygulamaya konulmak istenen 14 tane HES projesi var. Bu kadar projeyi Arhavi bölgesi kaldıramaz. Özellikle şehir içine kurulması istenen Kavak HES projesi olmak üzere Arhavi’de kurulacak olan HES’lerin bölgenin ekolojik dengesine ciddi zararlar vereceğini düşünüyoruz. Kavak HES projesi için verilen ÇED olumlu raporunun iptal edilmesi için mahkemeye başvurduk. Mahkeme devam ederken firmaya inşaat ruhsatı verilmesi hukuka aykırıdır. Yapılacak inşaat faaliyetleri telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.”