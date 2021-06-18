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BBC Türkçe

Şehir heykelleri: Nasıl ortaya çıktı, neden yaygınlaştı?

Türkiye'de yapacağınız şehirlerarası bir yolculukta belki bir biber, bir semaver ya da dev bir ekmek heykeli karşınıza çıkabilir. Kimi zaman uygulanış biçimleri, kimi zaman çağrıştırdıkları öğeler ve maliyetleri ile gündeme gelen bu heykeller artık hemen her şehrin olmazsa olmaz bir parçası. Mesut Ersöz'ün video haberi.

18 Haziran 2021 17:06

Türkiye'de yapacağınız şehirlerarası bir yolculukta belki bir biber, bir semaver ya da dev bir ekmek heykeli karşınıza çıkabilir.

Kimi zaman uygulanış biçimleri, kimi zaman çağrıştırdıkları öğeler, kimi zaman da maliyetleri ile gündeme gelen bu heykeller artık hemen her şehrin, her ilçenin olmazsa olmaz bir parçası.

Peki bu heykeller nereden çıktı? Nasıl bu kadar yaygınlaştı?

Akademisyen Sinan Güler ve "Spektaküler Şehir Heykelleri" kurucusu Meltem Parlak anlatıyor.

Haber & video: Mesut Ersöz

Seslendiren: Osman Kaytazoğlu

Katkıda bulunanlar: Ege Tatlıcı, Selim Büyükgüner

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
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