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ŞEHİR HATLARI'NIN SEFER SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI, EK SEFERLER GELDİ

  Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 5 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı hatlara yeni seferler eklerken, bazı hatların da sefer saatlerini değiştirdi

03 Mart 2018 20:30

 

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 5 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı hatlara yeni seferler eklerken, bazı hatların da sefer saatlerini değiştirdi. 

ADALAR\'A 2 EK SEFER
İBB Şehir Hatları yolculardan gelen talep üzerine, Adalar için 2 ek sefer koydu. Hafta içi ve cumartesi günlerinde, saat 05.15\'te Büyükada\'dan hareket edecek vapur, tüm adalara uğrayarak Bostancı\'ya, oradan da 07.05\'te dönüşe geçerek yine tüm adalara uğrayacak ve Eminönü’ne geçecek.

KADIKÖY-BEŞİKTAŞ\'A EK SEFER 
Bir başka değişiklik ise Kadıköy-Beşiktaş hattında yapıldı. Mevcut tarifede sadece Cuma ve Cumartesi günleri yapılan seferler, 5 Mart\'tan itibaren her gün yapılacak. Ayrıca saat 22.15\'teki Kadıköy-Beşiktaş seferi her gün yapılacak.

İSTİNYE-ÇUBUKLU HATTINDA SEFER SIKLIĞI ARTTI
İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında ise hafta içi ve cumartesi günü tarifeleri için günlük 8 sefer eklendi. Saat 12.00 ile 15.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı, 20 dakikada bire; saat 20.00 ile 21.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı 15 dakikada bire çıkarıldı.
Haliç hattında ise hafta içi ve Cumartesi günleri saat 07.00’de Üsküdar\'dan Eyüp yönüne, saat 08.00\'de Eyüp\'ten Üsküdar yönüne olmak üzere yeni seferler eklendi.

KARAKÖY-BOSTANCI HATTININ SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ
Karaköy-Bostancı hattında ise 17.25 olan sefer saati 17.45, 18.15 olan sefer saati 18.35, 19.05 olan sefer saati ise 19.25 olarak değişti.

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