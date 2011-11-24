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Yaşam

Şehir Hatlarından öğretmenlere ücretsiz seyahat İSTANBUL (A.A)

24 Kasım 2011 01:20

-Şehir Hatlarından öğretmenlere ücretsiz seyahat İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - Şehir Hatları, Öğretmenler Günü nedeniyle 24 Kasım–11 Aralık tarihleri arasında öğretmenlere yolcu vapurlarında ücretsiz seyahat imkanı sunacak.   Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Atatürk'ün, ''Dünyanın her yerinde toplumun en özverili ve saygıdeğer öğeleridir' diye andığı öğretmenlerin, 24 Kasım'da başlayacak kampanyayla Şehir Hatları vapurlarında ücretsiz seyahat edecekleri belirtildi.  ''Sen Varsın Hep Öğretmenim'' kampanyası kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okulları ve liselerde görev yapan öğretmenler, dershane öğretmenleri, emekli öğretmenler ile üniversite öğretim üyelerinin, 24 Kasım'dan 11 Aralık'a kadar 18 gün boyunca Şehir Hatları vapurlarından ücretsiz faydalanabilecekleri kaydedildi.  Boğaziçi özel gezi seferlerinin kampanya kapsamında yer almayacağı bildirildi.

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