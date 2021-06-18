Şehir hatları vapurunda müzisyenlerin yer kavgası: Kemancı darp edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Şehir Hatları vapurlarında gönüllü müzisyenler arasında yer kavgası çıktı. İddiaya göre müzisyen Rodem Bingöl, Tanıl Can Taylan isimli müzisyeni yumruklayarak darp etti. Darp raporu alan gönüllü müzisyen Taylan, meslektaşından şikayetçi oldu.



Olay, geçtiğimiz Çarşamba gün saat 11.40 da Üsküdar- Eminönü seferini gerçekleştiren şehir hatları vapurunda meydana geldi. İddiaya göre müzisyen Rodem Bingöl, vapurda gönüllü müzisyen olarak keman çalan Tanıl Can Taylan’ın vapurda müzik yapmasını engelledi. İkili arasında vapurdaki yer yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Rodem Bingöl, Tanıl Can Taylan'a yumruk atarak darp etti. Yaralanan Tanıl Can Taylan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Taylan, Bingöl'den şikayetçi oldu.

"Beklemediğim bir anda yumruk geldi"

Yaşadıklarını anlayan Kemancı Tanıl Can Taylan, “Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Üsküdar, Eminönü hattında meydana geldi. Benim müziğimi çalacakken, sıra nedeniyle bir kişiyle münakaşa yaşadık. Beklemediğim bir anda burnuma bir yumruk darbesi geldi. Ardından kulağıma bir darbe aldım. İnsanlar araya girdiler, daha sonra 'Kadıköy’e gel bakalım' diye tehditler savurdu. Sorun para kazanma hırsıyla ortaya çıkıyor. Bir yerlere zorbalıkla yerleşerek para kazanmak istiyor” diye konuştu.

"Müzisyenler olarak endişeliyiz"

Yaşanan saldırı sonrası darp raporu alarak şikayetçi olan Can Taylan, “Olaydan sonra darp raporumuzu aldık. Polis tutanakları tutuldu. Zorbalıkla, insan dışı davranışlarla kendisine yer edinmeye çalışmasın, çünkü bu devlette hukuk var ve biz de hakkımızı ararız. Müzisyen arkadaşlar kurallara riayet etsin, eski sistemimiz geri gelsin. Birlik, düzen ve adalet olsun. Bu şekilde nereye gideceğini bilmiyoruz. Müzisyenler olarak endişeliyiz” dedi.

"Biraz anlayış bekliyoruz"

Tanıl Can Taylan, sözlerini şöyle tamamladı: “Şehir Hatları vapurlarında herkes kendi başına buyruk oldu. Ben, bu durumdan muzdarip oldum. Şehir hatları yetkililerinden kimse bizimle iletişime geçmiyor. Israrla aradığımız, ulaşmaya çalıştığımız halde iletişime geçemedik. Biraz anlayış bekliyoruz.” (İHA)