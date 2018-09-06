Şehir hastanesinde bir günde 41 bebek doğdu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, geçen hafta salı günü hastanede 41 bebeğin dünyaya geldiğini belirterek, \"Eskiden bu rakam en fazla ortalama 26-28 gibiydi\" dedi.

Başhekim İlhami Çelik, geçen hafta hastanede bir günde 41 yeni bebek dünyaya geldiğini belirtti. Çelik, şöyle konuştu: “Geçen hafta Salı günü 41 doğum yapıldı. Bu bir rekor. Normalde eski hastanede iken ortalama 26-28 arası doğum oluyordu. Burada 30’un altına düşmüyoruz. Hem hastanedeki odaların kaliteli olması, hizmetlerin kaliteli olması hastalarımızın buraya gelmesini sağlıyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olamaya çalışıyoruz. Doğum salonlarının sayısını artırmaya çalışıyoruz. Umarım çok daha iyi noktada oluruz.”

Diğer yandan Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, doğum bölümünün 30 Haziran itibariyle hizmet vermeye başladığına da dikkat çekerek, o günden bugüne toplam 1834 doğumun gerçekleştiğini söyledi.

Kayseri’de 9 Mayıs’ta hizmete açılan Şehir Hastanesi’nde bugüne kadar yaklaşık 6 yüz 60 bin civarında ayakta hasta başvurusu ve 25 bin civarında da hasta yatışının olduğu belirtildi. Hastanede verilen hizmetler hakkında da açıklama yapan Çelik, zaman zaman yoğunlukların yaşandığına dikkat çekti. Çelik, personelin de bu konuda özverili şekilde çalıştığını ifade etti. Çelik, hastanenin ücretli olduğuna dair asılsız haberlerin de bazı çevrelerce ortaya atıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Çelik, “Daha önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sistem nasılsa, aynen devam ediyoruz. Değişen bir şey yok. Sosyal güvencesi olan vatandaşlarımızdan ek ücret asla almıyoruz. Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti devletimizin güvencesiyle, imkanlarıyla sunuyoruz” diye konuştu.

Hastaneye ulaşımla ilgili yaşanan bazı sıkıntıların da milletvekillerinin, belediye başkanlarının gayretli çalışmaları ile giderileceğini dile getiren Çelik, Büyükşehir Belediyesi’ne de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastanenin yeni açılmasından dolayı personel sıkıntısının da olduğunu, ancak gerekli girişimlerin Bakanlıkça yapıldığını ve bu sorunun da ortadan kalkacağını belirtti.

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