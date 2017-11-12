Şehir hastanelerinin sayısı 30'a yükselecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, birçok şehirde açılışı yapılan şehir hastanelerinin sayısının önümüzdeki süreçte 30’a ulaşacağını söyledi.

Demircan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile Adana Şehir Hastanesi'nin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak hastaları ziyaret etti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen inceleme ve ziyaretin ardından Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'deki Şehir Hastanesi'ni gezdiğini, Adana'daki Şehir Hastanesi'nde de özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni görmek istediğini belirtti.

Bu hastanelerin çok üstün standartta hastaneler olduğunu ifade eden Demircan, şöyle konuştu:

"Milletimiz bunların daha güzeline layık. Böyle güzel hastaneleri milletimizin hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. AK Parti iktidarının yüz akı, başarılı hizmetleridir. Önümüzdeki dönemde ülke genelinde 30'a ulaşacak olan şehir hastanelerinin güzel örneklerini bu iki vilayetimiz yan yana yaşıyor. Halkımız da buralardaki sunulan güzel hizmeti gerçekten sahiplenmiş, memnuniyet çok yüksek. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz."