"Şehir hastanelerinde şirketlere yüzde 70 oranında hasta garantisi verildi" iddiası

TBMM Sağlık Komisyonu’nda, sağlık torba önerisinin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, şehir hastanelerinde şirketlere yüzde 70 oranında ‘hasta garantisi’ verildiği iddiasında bulundu. Yoğun eleştirileri üzerine söz alan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, garanti verilmediğini anlatmaya çalışırken, işletme halinde olan 6 şehir hastanesinde doluluk sorunu olmadığını, garanti miktarlarının üzerinden hizmet alındığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre TBMM Sağlık Komisyonu’nda, AKP’li milletvekillerinin kamudan ihraç edilen doktorların çalışmasına sınırlama getiren ve sigara yasağını genişleten yasa önerisinin şehir hastaneleriyle ilgili maddeleri tartışma konusu oldu. CHP’li Ali Fazıl Kasap, Kalkınma Bakanlığı’nın 9 milyar dolara mal olacak hastanelerin 25 yıl karşılığında devlete maliyetinin 28 milyar dolar olduğuna ilişkin yazısı olduğunu belirterek, “Yani yaklaşık 3 kat kazıklanıyoruz. Türkiye’de 13 tane çok ciddi şehir hastanesi yaptık, her birinde yüzde 300 kazıklandığımız garantilidir. Bu hastaneler için verilen diğer sterilizasyondur, yemekhanedir, temizliktir, güvenliktir vesaire onlardan Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaksızın laboratuvarlar, görütüleme vesaire hepsi hasta garantili. Türkiye’de hiçbir hastanenin yüzde 70 doluluk oranı olmaz” dedi.

Eski Sağlık Bakanı, AKP Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, şehir hastanelerini bakanlığın işlettiğini, ‘yap-işlet-kirala öyle devret’ sistemi olduğunu, Sağlık Bakanlığı tarafından işletildiğini savunarak “Hasta garantisi diye bir şey yok” dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, şu anda işletme halinde olan 6 şehir hastanesinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Hiçbirinde garanti miktarları -hasta garantisi değil- dolduramama diye bir sorun yok. Yani daha fazlasını ödüyoruz? Neden? Garanti miktarlarının üzerinden hizmet alıyoruz”

İyi Partili Arslan Kabukcuoğlu, “Tabii diğer hastaneleri kapatırsak, tüm hastaları buraya yönlendirirsek bu hastanelerde hasta sıkıntı olmaz” diye laf attı. HDP’li Serpil Kemalbay Pekgözegü, şehir hastanesi yapan şirketlere yüzde 70 doluluk ve en az 25 yıl kira garantisi verildiğini, ücretsiz Hazine arazisi tahsis edildiğini söyledi.

Öneride, şehir hastanelerinde ‘ihtiyari hizmetlerde sözleşmede yer alan miktara bağlı tıbbi destek hizmetlerinde pazar testi süresi 5 yıldan 10 yıla’ çıkarılıyor. CHP’liler, bu düzenlemeyle şirketlere tıbbi hizmetlerde 10 yıllık süre garantisi verildiğini, Sağlık Bakanlığı’nın “5 yılda bir pazar testi yaparak günün koşullarına göre en uygun şirketlerle çalışacağız” iddasının gerçek olmadığının ortaya konulduğunu bildirdi. Önerideki, şehir hastanelerinin işletme döneminde yapılan iş ve işlemlerinden damga vergisi alınmamasına ilişkin hüküm ise metinden çıkarıldı.