Şehir eşkıyası otomobile kurşun yağdırdı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT\'ta, eli silahlı kişinin park halindeki otomobile kurşun yağdırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta dün saat 03.30 sıralarında, evlerinde uyurken silah seslerine uyanıp pencereden aşağı bakan Salih Uslu, bina önünde park ettiği otomobiline iki kişi tarafından tabanca ile ateş edildiğini gördü. Otomobile kurşun yağdıranlar, Uslu\'yu fark edince hızla uzaklaştı. Aracının yanına inen Uslu gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Aracında çok sayıda delik olan Uslu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede araca 8 kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

\"BİZİM BURADA HUZURUMUZ KALMADI\"

Tanımadığı kişiler tarafından aracı kurşunlanan Salih Uslu, \"İlk önce kapı kısımlarına ateş etmiş. Sonra, sol ön ve arka kapı ile bagaj kısmına ateş etmiş. Arabayı açmaya çalışmış anladığım kadarıyla. Çünkü arabanın diğer kısımlarında bir şey yok. Zaten kamera kayıtlarında da kapıyı açmaya çalışıyorlar\" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin otomobilin yanına geldiği, bunlardan birinin elindeki tabancayla araca defalarca ateş ettiği görülüyor.

(FOTOĞRAF)