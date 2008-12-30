Şehir çocukları alerjik hastalık mağduru

Temiz havaya hasret kalan çocuklar, değişen beslenme alışkanlıkları ile sık sık antibiyotik tedavisine maruz kalıyor. Tekrarlayan öksürük ve sürekli hasta halleri sebebiyle ilaç kullanan çocukların bağışıklık sistemi zaman içinde çöküyor. Bu nedenle son 20 yılda alerjik hastalıklarda büyük bir artış yaşandığını söyleyen uzmanlar, çocukların hareketli ve daha sosyal yaşaması gerektiğini vurguluyor.Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Nerin Bahçeciler Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, alerjik hastalıkların en çok şehir çocuklarını etkilediğini belirtiyor. Şehir tipi ev içi yaşamın çocukları olumsuz etkilediğini vurgulayan Bahçeciler, dört duvar arasında büyüyen yeni neslin birçok hastalığa maruz kaldığını söylüyor. Ailelerin çocuklarının sık sık rahatsızlanmasını algılayamadığını ifade eden Bahçeciler, "Hareketsiz ve aynı havayı teneffüs ederek büyüyen çocuklar zamanla kronik öksürüğe yakalanıyor. Aileler de antibiyotik kullanarak bunu geçirmeye çalışıyor. Ama bu, daha kötü bir etki yaparak çocukların bağışıklık sistemini zayıflatıyor." diye konuşuyor.Şehir hayatının çocukları alerjiye mahkûm ettiğini vurgulayan alerji uzmanı, kreş ortamının da söz konusu hastalığa zemin hazırlayabildiğini aktarıyor. Bebeklerde alerjinin, 1-2 yaşına kadar egzama, inek sütü ve yumurta alerjisi olarak ortaya çıktığını anlatan Bahçeciler, sözlerini şöyle sürdürüyor: "3 yaşlarında bu durum düzelebiliyor. Bu yaştan itibaren de başka bir alerjik durum ortaya çıkabiliyor. Alerjik öksürük, hırıltı atakları ve burunla ilgili yakınmalar (tıkanıklık, akıntı, hapşırık, horlama gibi) gelişiyor ve çevresinde bulunan solunum yolu alerjenlerine duyarlaşma başlıyor." Alerjik hastalıkların erken fark edilmediğine dikkat çeken Bahçeciler, çocukların uzun süre işe yaramayan ve hastalığı kronikleştiren tedavilere maruz kaldığını aktarıyor.Eve bağımlı yaşayan çocukların dışarıya çıkınca çok kolay hastalandığını söyleyen çocuk hastalıkları uzmanı Esra Şevketoğlu ise, şunları söylüyor: "Evde fanus içinde büyüyen çocuklar yuvaya başladıkları yıl çok hasta oluyor. Bunun en önemli sebebi çocuğun ilk defa ciddi bir mikropla karşı karşıya kalması. Çocuğun hastalıklara karşı dirençli olabilmesi için farklı ortamları teneffüs etmesi gerekir."