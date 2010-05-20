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Yaşam

Şehidin tazminatını PKK'lı aile ödeyecek!

İçişleri Bakanlığı, şehit ailesine ödediği tazminatı PKK'lıların ailesinden tahsil etmek istiyor.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- İçişleri Bakanlığı, şehit ailesine ödediği tazminatı PKK'lıların ailesinden tahsil etmek istiyor. Bakanlık, 2006'da Batman'daki çatışmada şehit olan polisin ailesine 41 bin lira tazminat ödedi. Ardından, aynı çatışmada öldürülen PKK'lıların ailesine, bu parayı ödemeleri için tazminat davası açtı. Ve davayı kazandı. PKK'lıların aileleri "olaydan bizim sorumlu tutulmamız haksızlık" dedi.
    

Cnntürk'te yer alan habere göre, devlet 2006 yılında çatışmada şehit düşen polis memurunun ailesine ödenen tazminatın peşinde.


İçişleri Bakanlığı, idarelerin şehit ailelerine yapılan ödemeler nedeniyle zarara uğradığını, bunun için aileye ödenen tazminatın ölen PKK'lıların ailesinden alınmasını istedi.


Açtığı davayı kazanan bakanlık, şehit için ödenen tazminatı PKK'lıların ailelerinden faiziyle alacak.


İçişleri Bakanlığı'nın açtğı bu dava Türkiye'de bir ilk.


Polis memuru Erkan Serdar Salar, Batman'ın Gercüş ilçesinde 16 Temmuz 2006'da çıkan çatışmada şehit düşmüştü.


Aynı olayda PKK'lı Nebihe Altun ile Mesut Erbey'de ölü ele geçirildi.


Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü şehit polisin ailesine 41 bin 544 lira tazminat ödedi.


İçişleri Bakanlığı'na göre ödenen tazminat nedeniyle devlet zarara uğruyordu.


Bunun için bakanlık, şehit ailesine ödenen tazminatın faiziyle geri alınması için ölen PKK'lıların ailelerine dava açtı.


Şehit ailesine ödenen tazminatın faiziyle PKK'lıların ailesinden alınmasını istedi.


2009'da davayı karara bağlayan mahkeme, iki PKK'lının ailesini müşterek ödemeleri üzere toplam 49 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.


Ölen terörist Nebihe Altun'un babası olayda ölen kızı ve diğer PKK'lının 18 yaşından büyük olduğunu söyledi, "bu olaydan bizim sorumlu tutulmamız haksızlık" dedi.


Parayı ödeyecek gücü olmayan ölen teröristin aileleri davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

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