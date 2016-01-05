Şehidin hamile eşi: Hoşgeldin aşkım, sen gittin ama oğlun geliyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki saldırıda şehit olan 26 yaşındaki uzman çavuş Nuh Özdemir'in cenazesi askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. 5 aylık erkek çocuğuna hamile olan şehit eşi 24 yaşındaki Leyla Özdemir eşinin tabutuna dokunarak, "Hoş geldin aşkım. Vatan sağolsun. Sen gittin, senin yerine oğlun geliyor" diye ağıt yaktı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nuh Özdemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi bugün Diyarbakır'dan karayolu ile Adana'ya ardından da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla akşam saatlerinde Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi.

Burada yapılan törenin ardından şehidin naaşı cenaze aracına konuldu. 5 aylık erkek çocuğa hamile olan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Leyla Özdemir cenaze aracına konulan tabuta dokunarak, "Hoş geldin aşkım. Vatan sağolsun. Sen gittin, senin yerine oğlun geliyor" diye ağıt yakması yürekleri dağladı. Ardından eşinin fotoğrafını alarak bağrına bastı. Cenaze aracına konulan Nuh Özdemir'in cenazesi daha sonra Kıranköy Mezarlığındaki Gasilhaneye konuldu. Nuh Özdemir'in cenazesi yarın sabah buradan alınarak Ordu'nun Akkuş İlçesi'ndeki baba evine götürülecek.

Şehit için Samsun-Çarşamba Havalimanında düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şehidin babası Mehmet Özdemir, şehidin kardeşleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.