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Yaşam

Şehidin dayısına gizli telefon: Yeğeniniz bilerek öldürüldü

Gökmen Şimşek'in dayısı Orhan Taştemel, görünmeyen bir numaradan kendisini arayan kişinin, Gökmen'in bir senaryo sonucu öldürüldüğünü öne sürdü

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde terörist saldırısında şehit düşen 2 polisten 25 yaşındaki Gökmen Şimşek'in dayısı Orhan Taştemel, görünmeyen bir numaradan kendisini arayan kişinin, Gökmen'in bir senaryo sonucu öldürüldüğünü öne sürdüğünü söyledi.

Şehidin ailesine görenmeyen numaradan şok telefon

İddianın araştırılması için Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduğunu belirten Taştemel, "Oğlumuzu şehit sanıyorduk, ama arayan kişi bilerek pisi pisine öldürüldüğünü iddia etti, ben de incelenmesini istedim" dedi. Savcılık başvuru üzerine soruşturma başlattı.

Silopi'de şehit düşen polis memuru Gökmen Şimşek, önceki gün Edirnede binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit polis memuru Gökmen Şimşek'in İstanbul'da oturan dayısı Orhan Taştemel, dün bir kişinin kendisini cep telefonundan aradığını ve şehit olan yeğeni Gökmen Şimşek'in aslında bir 'senaryo uyarınca' öldürüldüğünü anlattığını iddia etti.

Taştemel şunları söyledi:

"Yeğenimin düğünü için Edirne'ye gelecektik. Saat 03.00 sıralarında Gökmen'in şehit olduğunu öğrendik ve Edirne'ye geldik. Cenaze töreni işlerini tamamladık. Yeğenimim vatanı için öldüğünü, şehit olduğunu bildiğimiz için tek gözyaşı dökmedik. Annesi, babası kendisini parçalarken, ben ağlamadım. Fakat dün saat 13.41'de Silopi'den yeğenimin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi beni 'gizli' görünmeyen bir numaradan cep telefonu ile aradı. 3 dakika konuştuk, bu görüşmede arayan kişi yeğenimin oraya canlı bir hedef olarak seçildiğini, o anda karakolda bulunan nöbetçilerin mevzilerinden bilerek çekildiğini söyledi. Meydanı boş bırakıp Gökmen'in öldürüldüğünü söylediler. 'Kardeşim, sen yeğeninin şehit olduğumu sanıyorsun. Aslında değil, o oraya bilerek, istenerek düğününe 2 gün kala bir polis memurunun Edirne ve Türkiye'de büyük bir olay yaratacağını bilerek özellikle seçildi. Bu işte Silopi Emniyet Müdürünün parmağı olduğunu' söyledi. Ben de bu görüşmeden sonra Cumhuriyet Savcılığı'na gidip başvuruda bulundum."


"Vicdanım sızlıyor"

Telefon görüşmesinden sonra vicdanının sızladığını anlatan şehit polis memurunun dayısı Orhan Taştemel, "Ben yeğenimi evlenecek bilirken, cenazesi ile karşılaşıyorum. Fakat kalleşçe, kahpe bir kurşunla, bilerek öldürüldüğünü öğrendim. Silopi Emniyet Müdürünün görevden alınmasından sonra ifade vermeyi kabul ettiklerini söylediler. Çok üzgünüm, bunun incelenmesini istiyorum" dedi.

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