Şehidin cenazesini karşılayan kız kardeşi: Hoş geldin ağabeyim

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- AFRİN kırsalında PYD-YPG\'li teröristler ile girilen çatışmada şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in (24) cenazesi, memleketi Kastamonu\'ya getirildi. Şehit Demirel\'in kız kardeşi Fatma Demirel, ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu görünce, \"Ağabeyim hoşgeldin\" diye feryat edip, gözyaşı döktü.

Zeytin Dalı Harekâtı\'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan evli Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel\'in cenazesinin bulunduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı Solo Türk amblemi taşıyan kargo uçağı, Kastamonu Havalimanı\'na indi. Burada Şehit Demirel\'in Türk bayrağına sarılı tabutunu babası Aydın, annesi Serpil, kardeşleri Fatma, Adem, eşi Rukiye Demirel ile Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri ile vatandaşlar karşıladı.

DÜĞÜNÜ AFRİN HAREKÂTI İÇİN ERTELEMİŞ

Havalimanında şehit eşinin cenazesini karşılayan Rukiye Demirel gözyaşlarına boğuldu. Şehit Arif Demirel ve Rukiye Demirel’in 5 Aralık 2017 tarihinde İnebolu Belediyesi’nde resmi nikâhlarının kıyıldığı, Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle düğünlerini 30 Ağustos 2018\'de yapacakları öğrenildi.

\'HOŞGELDİN AĞABEYİM\'

Ağabeyinin tabutuna yakınlarının kolları arasında yaklaşan Fatma Demirel, \"Ağabeyim hoşgeldin\" diye feryat ederek, gözyaşı döktü. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu karşılama töreni sonrası Şehit Arif Demirel\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyüne götürüldü.



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