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Şehidin babasına Devlet Övünç Madalyası

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - HAKKARİ'nin Yükseova İlçesi Dağlıca bölgesinde 2015 yılında, PKK'lı teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Düzceli sözleşmeli er Cihan Aksarı'nın babası Cemalettin Aksarı'ya Devlet Övünç Madalyası veri

16 Ocak 2018 19:41

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - HAKKARİ\'nin Yükseova İlçesi Dağlıca bölgesinde 2015 yılında, PKK\'lı teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Düzceli sözleşmeli er Cihan Aksarı\'nın babası Cemalettin Aksarı\'ya Devlet Övünç Madalyası verildi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve İl Müftüsü Selami Emen ile birlikte, şehit sözleşmeli Er Cihan Aksarı\'nın merkez Mamure Köyü\'nde oturan ailesini ziyaret etti. Vali Dağlı, şehit Aksarı\'nın babası Cemal Aksarı\'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına \'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\' verdi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, \"Ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunmasına, devletin yücelmesine, üstün gayretleri ve fedakarlıklarıyla katkıda bulunanlar ile bu uğurda canlarını feda eden şehidimizin ailesine devlet övünç madalyası ile beratını tevcih etmek üzere kendilerini ziyaret etmiş bulunmaktayız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına şehidimizin ailesine tevcih ettiğimiz bu madalya ve berat bir anlamda, devletimizin ve milletimizin ailemize duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığının da bir sembolü. Bu vesile ile şehidimiz Cihan Aksarı\'yı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz\" dedi.
Daha sonra İl Müftüsü Selami Emen tarafından dualar okundu.

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