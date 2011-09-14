-Şehidin baba ocağını hüzün kapladı AKSARAY (A.A) - 14.09.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde polis otosuna düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Yavuz Bayal'ın (25) Aksaray'daki baba ocağında hüzün ve gözyaşı var. Acı haberin şehidin Aksaray'daki baba ocağına ulaşmasının ardından şehit yakınları Bayal ailesinin Bölcek Mahallesi'ndeki evine akın etti. Şehit Bayal'ın babası Mustafa Bayal'ın Kahramanmaraş'a gittiği öğrenildi. Taziyeleri kabul eden şehit annesi Hicran Bayal, gazetecilere yaptığı açıklamada, söyleyecek bir şeylerinin olmadığını, oğlunun şehitlik mertebesine yükseldiğini belirterek, ''Oğlum en yüksek mertebe olan şehitlik mertebesine ulaştı. Dileğim PKK'nın kökünün kazınması. Vatan sağ olsun'' dedi. Şehit Yavuz Bayal'ın cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Aksaray Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.