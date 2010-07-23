-ŞEHİDİN AİLESİNE EV YAPTIRILACAK NEVŞEHİR (A.A) - 23.07.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Turgay Yılmaz'ın, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Mahmatlar beldesinde yaşayan ailesi için, Nevşehir Valiliği ve Avanos Kaymakamlığı tarafından ev yaptırılacak. Avanos Kaymakamı Aylin Kırcı Duman, çiftçilik ile geçinen ve maddi durumları iyi olmayan şehit Uzman Çavuş Turgay Yılmaz'ın ailesine yeni bir ev yaptırmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Şehidin ailesinin tek odalı bir evde yaşadığını belirten Duman, ev yapımı için beldede birkaç alternatif arsa bulduklarını, aile ile fikir birliğine vardıktan sonra evin yapımına başlanacağını söyledi. Şehit ailesine yaptıracakları yeni evi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Valiliği'nin desteği ile kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını anlatan Duman, şu bilgileri verdi: ''Şehit ailesi tek odalı bir evde kiracı olarak yaşıyor. Biz de bunu uygun görmedik. Kaymakamlık ve Valilik olarak yardımcı olmak istedik. Sayın Valimizin talimatları ile ben de öncelikle arsa temin etmeye çalışıyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğümüzden destek alarak, Valiliğimizin de katkılarıyla ev yaptırmaya çalışacağız. Bazı belediye başkanlarıyla arsa konusunda görüştük. Birkaç alternatif arsa tespit ettik. Aile ile görüşeceğiz, ancak onların şu anda yası var. Tespit ettiğimiz arsalardan birini onlar da uygun görürlerse aileye yardımcı olmaya çalışacağız.''