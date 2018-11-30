Şehidin adı, yeni doğan oğlunda yaşayacak

Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş), (DHA)- HAKKARİ\'de yaklaşık 3 hafta önce şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur\'un (21), Muş\'un Varto ilçesinde yaşayan eşi Ceylan Özkur, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ceylan Özkur, oğluna eşinin adını verdi.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde, geçen 9 Kasım\'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur\'un ismi, yeni dünyaya gelen oğlunda yaşayacak. Sancıları artınca dün sabah Varto Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ceylan Özkur, sezaryen ile bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Özkur, oğluna bir süre önce şehit olan eşinin adını verdi. Doğum yapan Ceylan Özkur\'un durumunun iyi olduğu, bebeğin ise tedbir amaçlı Muş Devlet Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, şehidin babası Kudbettin Özkur ve gelini Ceylan Özkur’u ziyaret etti. Şehit İbrahim Özkur\'un emanetine sahip çıkılmasının boyunlarının borcu olduğunu belirten Kaymakam Kaçmaz, \"İbrahim Özkur\'un şehit düştüğü gün ailemizle birlikte acısını paylaştık. Bugün de bu mutlu günde onları yalnız bırakmak istemedik. Sabah saatlerinde doğuma alınan Ceylan Özkur kardeşimiz erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Şehidimizin emaneti olan ailemizin her zaman yanında olacağız. İyi günde kötü günde her zaman desteğimiz ailemizle olacak\" diye konuştu.

Şehit İbrahim Özkur\'un babası Kutbettin Özkur, \"Oğlumun 4 yaşında bir kızı vardı. Bu ikinci çocuğu. Allah bir İbrahim’i bizden aldı. Bir İbrahim’i verdi. Allah milletimizi var etsin\" dedi.



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