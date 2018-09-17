Şehidin adı, mezun olduğu okula verildi

Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya), (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesinde 1997 yılında PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Kütahya Simavlı Piyade Komando Er Kenan Karabodur\'un ismi, mezun olduğu ortaokula verildi.

Simav\'a bağlı Yemişli Ortaokulu\'nun adı, Yemişli Şehit Komando Er Kenan Karabodur Ortaokulu olarak değiştirildi. Düzenlenen törene şehidin ağabeyi Remzi Karabodur (50), yengesi Hacer Karabodur (43), Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan da katıldı. Kaymakam Halim, şehidin isminin mezun olduğu okula verilmesinden büyük gurur ve onur duyduğunu söyledi. Şehidin ağabeyi Remzi Karabodur, \"Kardeşimin adı daha önce köyümüzde bir caddeye verilmişti. Şimdide mezun olduğu okula verilmesi bizleri ayrıca hem onurlandırdı hem de duygulandırdı\" dedi. Şehidin yengesi Hacer Karabulut, \"Şehidimizin annesi Ayşe 10 ay sonra, babası Mehmet ise 1 yıl sonra acısına dayanamayıp vefat etti. Şehidimizin arkasında yakını olarak bir ben, birde ağabeyi kaldı. İsminin mezun olduğu okula verilmesi bizi gururlandırdı\" diye konuştu. Program şehidin köy mezarlığında mezarı başında düzenlenen anma töreni ve yapılan duaların ardından sona erdi. Simav\'a 20 kilometre uzaklıktaki 4 derslikli Yemişli Ortaokulu\'nda 1 müdür yardımcısı, 6 öğretmen ve 83 öğrenci mevcudu bulunuyor.



FOTOĞRAFLI