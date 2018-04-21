Şehidin adı mahallesinde yaşayacak

İSTANBUL,(DHA)- VATANİ görevini yaptığı sırada bölücü terör örgütü tarafından Tunceli\'de şehit edilen Volkan Karatepe\'nin ismi, oturduğu mahallenin meydanına verildi. İçinde şehidin anıtının bulunduğu Volkan Karatepe Meydanı Esenler\'de dualarla açıldı.

Tunceli-Akpazar Jandarma Karakolu\'nda vatani görevini yaptığı sırada, 22 Nisan 2016 tarihinde Tunceli-Elazığ Karayolu\'nda bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Volkan Karatepe\'nin ismi, oturduğu Esenler Oruç Reis Mahallesi\'nin meydanında yaşayacak. Halk arasında Tepe Meydanı olarak bilinen bu meydan, Esenler Belediye Meclisi\'nin kararıyla Şehit Volkan Karatepe Meydanı olarak değiştirildi. Şehadetinin ikinci yılında gerçekleşen \"Şehit Volkan Karatepe Meydanı\"nın açılışına şehidin ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra; Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, ilçedeki siyasi partilerin temsilcileri ve şehidin komşularıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

EVLERDE TÜRK BAYRAKLARI VE ŞEHİDİN POSTERLERİ

Meydandaki evlerin camlarında Türk bayrakları ile birlikte şehidin posterleri asılıydı. Şehidin çocukluğunun geçtiği meydanı dolduran vatandaşlar, meydana Volkan Karatepe\'nin adının verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

“OĞLUMUN ADI SONSUZA KADAR BURADA YAŞAYACAK”

Kur\'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilk konuşmayı şehidin babası İsmail Karatepe yaptı. Baba İsmail Karatepe, güçlükle yaptığı konuşmasında evladının adının Esenler\'de yaşamasından duyduğu mutluluğu ve gururu şu ifadelerle dile getirdi:

\"Tepe Meydanı\'ydı eskiden buranın adı. Evladım Volkan burada büyüdü. Daha önceden buradan geçtiğimde belki çok bir şey hissetmiyordum ama şimdi burası benim ve ailem için çok anlamlı oldu. Esenler Belediyemiz bana ve aileme o kadar değerli bir hediye verdi ki, bu meydanda oğlumun ismi sonsuza dek yaşayacak. Bu vesileyle her zaman bizim yanımızda olan tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum.\"

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Şehitler için yapılacak iki temel şey olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,\"İlk olarak, şehitlerimizin bize emanet bıraktığı bu topraklar için biz de hayatımızı ortaya koyacağımızı her zaman göstermek zorundayız. İkincisi ise şehitlerimizin bize emanet bıraktığı aileleridir. O şehidimizin bize bıraktığı ailesi bizim ailemizdir. Bu inançla, ailesi ne zaman Volkan Karatepe\'ye ihtiyaç duyarlarsa,biz Volkan Karatepeler olarak her zaman yanlarında olacağız. Aileden bize bu talep geldiğinde hiç tereddüt etmeden, belediye meclisine havale ettik, oy birliğiyle geçti. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde de oy birliğiyle geçti ve bu meydanın adı bundan sonra dünya literatürüne Volkan Karatepe Meydanı olarak geçti\" diye konuştu.