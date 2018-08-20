Şehidin adı doğacak yeğeninde yaşayacak

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - HAKKARİ\'de iki yıl önce PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ali Daniyar\'ın yengesi Aslı Daniyar, doğacak çocuğunun adını Ali veya Alina koyacağının müjdesini, şehidin Antalya\'daki mezarı başında verdi.

Kurban Bayramı arifesinde, Antalya\'daki tüm mezarlıklar, ziyaretçilerle doldu taştı. Şehitlikteki ziyaretlerde ise hüzünlü anlar yaşandı. Sabah erken saatlerde başlayan mezar ziyareti, gün boyu sürdü. Yakınlarının mezarlarını ziyaret için gelen vatandaşlar, Kuran okuyup dua etti.

Uncalı Kent Mezarlığı\'ndaki şehitlikte de hüzün vardı. Şehit yakınları kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktü. Şehit anneleri, dinmeyen acılarıyla oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü. Şehit anneleri, evlatlarının mezarını, hayatlarındaki en önemli alanlardan biri gibi titizlikle elleriyle temizledi. Mezara dikilen çiçeklerin, fidanların bakımını yaptı. Şehitlikte yakını olmayan vatandaşlar da ülke uğruna canlarını verenler için el açıp dua etti.

\'ŞEHİDİM AMCA OLACAK\'

Hakkari\'de 2016 yılında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ali Daniyar\'in annesi, ağabeyi ve yengesi de şehidin mezarı başında dua etti. Şehidin annesi Şengül Daniyar, acı ve güzel duyguyu bir arada yaşadığını belirterek, “Gelinimle birlikte geldik. Bebek bekliyoruz. Şehidim amca olacak. Dün haberini aldık. Gelecek bayramı Allah nasip ederse hep birlikte kutlayacağız\" dedi.

Şehidin yengesi Aslı Daniyar da şehide bayram müjdesi vermeye geldiğini belirterek, “En büyük dileğimiz onun ismini ailede yaşatmaktı. Acımız büyük. Çok büyük üzüntü ve yükü taşıyoruz ama bir o kadar da gururlu ve onurlu. Allah nasip ederse bir yeğeni olacak, adını Ali koyacağız. Adı ile yaşayacak. Kız olursa da Alina diye düşünüyoruz. Ali ismini yaşatmak için. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın ama dediğim gibi bir o kadar da gururlu bir acı. Ne diyelim, cümlelerin bittiği yer aslında\" diye konuştu.

Şehidin ağabeyi Tuna Daniyar ise şunları söyledi:

“Söylenecek her şeyi eşim söyledi. Söylenmesi gereken tüm kelimeleri döktü. Ben ne konuşabiliyorum ne bir şey söyleyebiliyorum. Çocuğumuzun olması ve ona kardeşimin ismini vermek istememiz ayrı bir gurur ve ayrı bir şans diyorum. Eşimin kardeşimi böyle benimsemesi, kendi canı gibi görmesi de bambaşka bir şey.\"

Uncalı Kent Mezarlığı\'ndaki şehitliği polis ve jandarmanın üst düzey temsilcileri de ziyaret edip, mezarlara çiçek koydu.

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