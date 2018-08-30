Şehidin adı Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki 33 Nolu Aile Sağlığı Merkezi\'ne, 2004 yılında şehit olan Onbaşı Şahin Sağlam\'ın adı verildi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı olarak hizmet veren Karabağlar 33 Nolu Aile Sağlığı Merkezi\'ne Şehit Onbaşı Şahin Sağlam\'ın adının verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. 2004 yılında Diyarbakır Lice\'de şehit olan Şahin Sağlam\'ın Karabağlar ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi\'nde oturan babası Kanim Sağlam ve anne Sebahat Sağlam\'ın da yer aldığı törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve mahalle sakinleri katıldı. Aile Sağlığı Merkezi\'nin olarak hizmet veren binanın şehidin ailesi tarafından devletin verdiği şehitlik parasıyla satın aldığı belirtildi.

Törende konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, merkezin iki yıldır 3 aile hekimiyle hizmet verdiğini belirterek, şehidin annesi Sebahat Sağlam\'ın Vali Erol Ayyıldız\'ı ziyareti sırasında bir isteğini belirtmesi üzerine isim değişikliğine gidildiğini söyledi. Sebahat Sağlam\'ın oğlunun adını Kazım Karabekir Mahallesi\'nde yaşatma isteği üzerine kendilerine talimat verildiğini anlatan Salnur, \"İsim değişikliğini iki ay kadar önce gerçekleştirmiştik. 33 nolu Aile Sağlığı Merkezimizin adı Şehit Onbaşı Şahin Sağlam Aile Sağlığı Merkezi oldu. Biz bundan onur ve gurur duyuyoruz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Askerlerimiz, gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde biz bu ülkede rahat yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına minnet borçluyuz. Onların adlarını yaşatmak bunun sadece bir göstergesi olabilir. Biz bu adları yaşatmak için sağlık personeli olarak daha özverili çalışmalıyız. Kalite standartlarını arttırmaya çalışıyoruz. Bu halkımıza kaliteli sağlık hizmeti vermek istiyoruz\" dedi.

KURDELEYİ VALİ KESTİ

Ardından okunan hatimleri bağışlamak üzere hatim duası yapılıp, kurdele kesildi. İsmi değiştirilen binanın açılış kurdelesini kesen Vali Erol Ayyıldız, Şehit Onbaşı Şahin Sağlam\'ın annesi Sebahat Sağlam ve babası Kanim Sağlam\'a 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde bu etkinliğe vesile olmaları nedeniyle hürmetlerini ileterek, \"Başta gazilerimiz ve onların timsali olan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere biraraya gelmemize vesile olan Şahin Sağlam gibi tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Bu bayramı kutluyorsak onlar sayesinde. Onların duaları hürmetine burdayız. Biz buralarda bu müesselerin bekçileri olsak da manevi dinamiği onlardır. Bu binalara onların isimlerini vererek bunu perçinlemiş oluyoruz\" diye konuştu.

Açılışın ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur ve beraberindekiler Şehit Onbaşı Şahin Sağlam Aile Sağlığı Merkezi\'ni gezdi.

Vali Ayyıldız, törenin sonunda yanına gelen engelli Bedrettin Akay\'a akülü araba sözü verdi.



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