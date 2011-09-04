-Şehidimizi uğurluyoruz YOZGAT (A.A) - 04.09.2011 - Tunceli'deki hain saldırıda şehit olan askerlerden Jandarma Teğmen Fuat Bahadır Buharalıoğlu'nun cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi. Elazığ'daki askeri törenin ardından uçakla Kayseri'ye götürülen şehidin cenazesi, buradan ambulansla Yozgat'ta Medrese Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak'ta bulunan baba evine getirildi. Şehidin annesi Ayten Buharalıoğlu ve kız kardeşleri Banu Özalp ve Ebru Çelik, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba Seyit Buharalıoğlu, evinin önünde taziyeleri kabul etti. Buharalıoğlu'nun cenazesi, Yozgat Devlet Hastanesi morgunda bir süre bekletildikten sonra cenaze namazının kılınacağı Cumhuriyet Alanı'na götürüldü. Şehit Buharalıoğlu için burada ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Buharalıoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim Komutanı Korgeneral Osman Eker, Yozgat Valisi Necati Şentürk, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde Cumhuriyet Alanı'nı dolduran kalabalık, sık sık terör örgütü aleyhinde slogan attı ve tekbir getirdi. Şehidin cenazesi, namazın ardından toprağa verilmek üzere Yozgat Şehitliği'ne getirildi. Milli Savunma Bakanı Yılmaz da cenazeyi şehitliğe götüren vatandaşlarla bir süre yürüdü. Şehit Buharalıoğlu'nun cenazesi, Yozgat Şehitliği'nde toprağa verildi.