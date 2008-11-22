Segolene Royal'e bir darbe de partisinden

Dün akşam yapılan seçimin ikinci turunda eski Çalışma Bakanı Aubry çok az bir oy farkıyla Segolene Royal'i geçerek yarışı önde bitirdi. Aubry yüzde 50,02, Royal yüzde 49,98 oranında oy aldı. Oylamaya 137 bin 116 delege katıldı. Partinin toplam 230 bin üyesi bulunuyor.Parti yönetimi çarşamba günü yapılacak toplantıda ya seçim sonucunu onaylayacak ya da Royal'in talebini kabul ederek, perşembe günü ikinci bir oylama yapılmasına karar verecek.Siyasi gözlemciler, "dünkü seçim sonuçları onaylansa da onaylanmasa da Sosyalist Parti içindeki dalgalanmanın uzun süre durulmayacağı" görüşünde.Gazetelerde bugün çıkan haberlerde, "Sosyalist Partinin tarihinin en büyük krizlerinden birisini yaşadığı" yorumu yapıldı.Komitenin seçimi onaylamasının ardından François Hollande, 11 yıldır sürdürdüğü genel sekreterlik görevini aynı zamanda Lille belediye başkanlığı yapan Aubry'ye bırakacak.Parti içinde, Aubry, Royal'e oranla "daha solcu politikaları" savunmasıyla tanınıyor. Royal, son cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Nicolas Sarkozy karşısında açık farkla kaybetmişti.Fransa'da çalışma bakanlığı döneminde haftalık 35 saat çalışma süresiyle ilgili yasanın mimarlığını yapan 58 yaşındaki Aubry, AB Komisyonu'nun eski başkanı Jacques Delors'un kızı.