Şeftali ağaçlarının çiçek açması çiftçileri tedirgin etti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle şefkali ve erik ağaçları çiçek açtı. Çiftçiler zamanından önce çiçek açan ağaçların olası don olaylarından zarar görebilecek olması nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İnegöl\'de baharı hatırlatan görüntüler ortaya çıktı. Kentte en çok şeftali üretimi yapılan ilçenin kırsal İsaören Mahallesi\'nde şeftali ve erik ağaçları çiçek açtı. Şeftali yetiştiricilerniden Tacettin Bal, bazı bölgelerde olduğu, İnegöl’de de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu, güneşli günlerin yaşandığını belirterek, “Bu nedenle şeftali ve erik ağaçları çiçek açtı. Çiçek açan ağaç oranı oldukça yüksek. Bu, biz çiftçiler için büyük risk. Çiçeklenme erken olduğu için kar yağışı olması halinde arkasından kırağı yağabilir, bu da çiçeklerin dökülmesine neden olacak demektir. Böyle olursa, meyveyi başka yerlerden yeriz gibi geliyor. Bulut altındayız, işimiz Allah’a kaldı. Gece tedirgin yatıp, sabah o şekilde uyanıyoruz. Nasip diyoruz artık. Bu şartlar böyle devam ederse, çiftçi bile meyvesini manavdan alır” dedi.

Erken çiçek açmanın üreticinin istemediği bir gelişme olduğunu ifade eden Bal, \"Bugünlerde erken çiçek açan ağaçlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ani bir hava değişikliğinden zarar görür. Verim açısından olumsuz bir sezon yaşanabilir. Bu olay, bu sene meyvenin pahalı olacağı, rekoltenin düşük olacağı demektir. Meyvenin pahalı olması, bizim açımızdan iyi ama tüketici için kötü olabilir” diye konuştu.

RİSK MEVCUT

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren ise, “Şubat ve Mart aylarında genellikle don ve kırağı olayları yaşanır. Muhtemelen çiçek açan ağaçların çiçekleri yanar. Riskli bir durum. Tarımsal anlamda yapılabilecek bir şey yok. Sürekli don riski var. 5-6 derecenin üzerinde gitmesi lazım sıcaklıkların” dedi.

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