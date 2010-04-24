Şeflere Facebook'ta veto

T24 - Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kullanıcılarıyla yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar verdi. Buna göre, site kullanıcılarının dörtte üçü patronları ve şefleri ile sanal ortamda arkadaş olmak istemiyor.





Sosyal paylaşım sitelerinin kullanıcı sayısının giderek artması, kullanıcıları "Bu sanal ortamda kimlerle arkadaş olmalıyım?" sorusu ile karşı karşıya bırakıyor. İnternet güvenlik şirketi F-Secure tarafından yapılan bir araştırma, popülerliği günden güne artan sosyal paylaşım ağı facebook’ta kullanıcıların arkadaşlarını seçerken bazı stratejiler izlediğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre, Facebook kullanıcılarının dörtte üçü bu sitede patronları ve üstleri ile arkadaş olmamayı tercih ediyor.







İş yerinde Facebook







Deutsche Welle'nin haberine göre araştırmaya göre, kullanıcıların bu konudaki en büyük endişesi, sanal ortamdaki faaliyetlerin işyerinde herhangi bir soruna yol açması. Ancak araştırma, bir başka ilginç sonuç daha ortaya koyuyor. Buna göre, araştırmaya katılan Facebook kullanıcılarının yüzde 58’i iş yerinde düzenli olarak siteye giriyor. Araştırmaya katılanların yüzde 77’i ise, bu sitedeki sanal faaliyetlerden doğabilecek olası olumsuzlukları önlemek ve veri güvenliğini sağlamak için, sitenin güvenlik ayarlarının mümkün olduğunca katı şekilde kullandığını açıkladı.







Facebook 6 yaşında







Google'dan sonra dünyanın en çok ziyaret edilen web sitesi konumundaki facebook, bundan 6 yıl önce Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. Facebook, Nisan 2009'dan bu yana kullanıcı sayısını ikiye katlamayı başardı. Facebook kurucusu Zuckerberg, 400 milyonuncu kullanıcıyı sundukları hizmetleri daha da geliştirerek kutlayacaklarını duyurmuştu.