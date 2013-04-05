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Kültür-Sanat

'Şefkat Tepe' de çözüm sürecine girdi

Samanyolu TV dizisi Şefkat Tepe'nin senaristi Ali Samim Noyan, dizinin değişerek artık çatışma yer vermeyeceğini söyledi

05 Nisan 2013 19:55

Samanyolu TV'de yayınlanan, PKK'lılarla askerlerin savaşını anlatan 'Şefkat Tepe' dizisinin senaristi Ali Samim Noyan, dizinin değişeceğini belirterek, "Elbette ki barış sürecini kaale alarak yazıyoruz" dedi ve ekledi: “Biz reel bir iş yapıyoruz. Reelde ne varsa onu takip edeceğiz.”

Radikal gazetesinden Pınar Öğünç'e konuşan Ali Samim Noyan'ın Öğünç'ün köşesinde (5 Nisan 2013) aktarılan sözlerinin bir kısmı şöyle:

Noyan dizideki değişiklikler hakkında "Eskisi gibi değil. Örneğin artık çatışma yok. Birtakım dış kaynaklı ajanların üzerine gidiyoruz, onlar bu süreci de engellemek isteyen ajanlar. Ki bunlar hep vardır. Ferdi düşmanlıklar var arada. Kahramanların kişisel meselelerine yöneliyoruz" dedi.

Noyan, Kürtlerden tepki alıp almadığna dair soruyu "Hayır. Kürt tanıdıklarım da var, tepki görmedim. Bu hikâye tamamen Doğu Anadolu’da geçiyor. Zaten biri hariç tamamı Kürt kökenli askerlerdir. Biz Kürtlerin içindeki iyilerle kötülerin savaşını yapıyoruz aslında. Milliyetçi bir duygu yok önde. Kürt-Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş değil” şeklinde cevapladı.

 

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