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Şefkat-Der raporundan: Türkiye'de 100 bin seks kölesi var, 50 bini çocuk!

Rapora göre genelevlerde 60 yaşında kadınlar da çalıştırılırken Türkiye’deki bazı genelevlerin bedelinin 300 bin TL’den 3 milyon TL’ye kadar çıktığı belirtildi

05 Ekim 2013 12:29

Şefkat-Der’in Türkiye genelev raporuna göre sokaklardaki seks kölesi kadınların sayısı 100 bini geçerken bunların, 50 binini çocuklar oluşturuyor.
 
Kadına karşı şiddeti durdurmak için daha önce kadınları “cinsel ilişki grevi”ne davet eden ve geçtiğimiz günlerde erkek genelevi açılması çağrısıyla gündeme gelen Şefkat-Der’in genelev raporu, “seks köleliği” gerçeğini ortaya koydu.
 
Rapora göre, Türkiye’de 55 ilde bulunan resmi genelevlerde çalışan kadın sayısı 3 bin, genelev harici vesikalı kadın sayısı 15 bin, gayrıresmi genelevlerde, randevu evlerinde, otellerde, sokaklarda çalıştırılan vesikasız seks kölesi kadınlarının sayısı ise 100 binden fazla. Türkiye’deki seks kölelerinin 50 bini ise henüz çocuk.
 
Evin Demirtaş'ın Milliyet'teki haberine göre, özellikle yoksul ve parçalanmış ailelerin çocukları, evlerinden kaçan, kaçırılan çocuklar, öz aile bireyleri ya da üvey baba tarafından cinsel istismara uğrayan çocuklar, yetimhanelerden yaşları dolduğu için sokaklara terk edilen çocuklar ve zihinsel engelli çocuklar, fuhuş tüccarlarının tuzağına düşüyor.
 

60 yaşında bile var

 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yoksul, işsiz, çok çocuklu, eğitimsiz ailelerin çocukları da, “evlatlık verilme ya da evlilik” bahanesi kullanılarak fuhuş mafyasıyla tanışıyor. Rapora göre genelevlerde 60 yaşında kadınlar da çalıştırılırken Türkiye’deki bazı genelevlerin bedelinin 300 bin TL’den 3 milyon TL’ye kadar çıktığı belirtildi.

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