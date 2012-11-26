Şefkat-Der, kadınlara silah eğitimi verdi

Konya'da daha önce "Çeyizde tabanca" ve "Kadınlara tabanca verilmesi" gibi önerilerle gündeme gelen Şefkat-Der, Konya'da sığınma evindeki şiddet mağduru kadınlara poligonda atış eğitimi yaptırdı.

Şefkat-Der, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında kadınlara silah eğitimi verdi.

Özgür Sarı'nın Sabah gazetesideki haberine göre; dernek, şiddet gördükleri için kendilerine ait sığınma evinde 15 kadını poligona götürerek atış eğitimi yaptırdı.

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, "Bir yıl sürecek projede atış eğitimi, öfke kontrolü, biber gazı kullanımı, kadınların hukuki hakları, savunma sporları dersleri gibi birçok eğitimin verilecek. Kadınlar kendilerini korumak için her yola başvuracak. Derslere poligonda atış eğitimi ile başladık. Amacımız risk altında olan kadınlarımızın can güvenliklerini sağlamaları. Koruma altında oldukları halde öldürülen kadınlarımız var. Yani devlet tarafından korunamayan ve öldürülen bu kadınlarımızın durumu bizi bu yola soktu" dedi.

Bulan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimler atış poligonunda ve seminerlerde devam edecek. Her kadın bu eğitimlere katılabilir. Amacımız kadına şiddete karşı çıkartılan yasalarını en iyi şekilde uygulanması, aile içi şiddet uygulayanların ve ölümle tehdit eden kişinin tutuklu yargılanması, mahkemelerdeki bu kadınları öldüren kişilerin tahrik indimi almaması ve potansiyel katillerin bu yola başvurmamaları için mesaj vermektir. Panik buton uygulamasına geçildi ama kadın butona basıp polis gelene kadar kendisini koruyabilmesi için tabanca eğitimi çok önemli."