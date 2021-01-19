Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerini alacak oyuncu belli oldu

Sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül'ün yerine geçecek oyuncu Tuba Büyüküstün oldu. Oyuncunun diziye dahil olduğu da Star TV'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

Tuba Büyüküstün ve Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, daha önce de Kara Para Aşk dizisinde başrol oynamıştı. Son olarak 2014 yılında bir araya gelen ikili, yıllar sonra aynı kadroda buluştu